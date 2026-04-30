Kako trenutno stoje stvari, i fudbaler je zainteresovan i razmišlja da prihvati poziv.

Ono što je pomalo iznenađujuće jeste činjenica da Stevan Jovetić ne bi stigao kao igrač već kao sportski direktor.

Prošlog leta se već spekulisalo o povratku iskusnog crnogorskog napadača u Humsku, gde je trebalo da svojim autoritetom i primerom pomogne mladim igračima i podigne radnu atmosferu u timu. Do dogovora tada nije došlo. Međutim, razgovori su nedavno nastavljeni, ali ovoga puta u potpuno drugačijem obliku Partizan razmišlja o Jovetiću kao novom sportskom direktoru, prenosi "Mozzart sport".

Jovetić, koji je poznat kao veliki navijač Partizana, mogao bi da donese i korisne kontakte iz inostranstva, uz dobro poznavanje savremenih fudbalskih trendova.

Iako je i dalje aktivan igrač i namerava da odigra još jednu sezonu u kiparskoj Omoniji, 36-godišnji Crnogorac je iznenađen ovom ponudom, ali i zainteresovan. Zatražio je neko vreme da razmisli i konsultuje se sa porodicom, preneo je pomenuti portal.

Poslednji sportski direktor Partizana bio je Ivica Iliev u jesen 2024. godine, nakon čega je ta pozicija ostala upražnjena.

Kurir sport/Mozzart sport

