Prema izveštajima engleskih medija ova 29-godišnja odbrambena igračica produžila je ugovor na još dve godine.

Vilijamson za prvi tim Arsenala nastupa od 2014. godine, a prošle sezone je sa londonskim timom osvojila titulu prvaka Evrope.

Ukupno je za Arsenal odigrala 282 utakmice i postigla 17 golova.

Sa selekcijom Engleske je dva puta uzastopno bila prvak Evrope, 2022. i 2025. godine. Nakon prve titule sa reprezentacijom dobila je orden - Oficir Reda Britanske imperije, dok je posle drugog trofeja nagrađena ordenom - Član Reda Britanske imperije.

Fudbalerke Arsenala u subotu očekuje revanš utakmica polufinala Lige šampiona protiv Liona. Meč se igra u Francuskoj od 15.00, a Arsenal je u prvom duelu na svom terenu slavio sa 2:1.

