Kapiten ženske fudbalske reprezentacije Engleske Lija Vilijamson produžila je ugovor sa ekipom Arsenala, saopštio je londonski klub.
NOVI UGOVOR ZA KAPITENKU! Arsenal obradovao navijače sjajnim poslom
Prema izveštajima engleskih medija ova 29-godišnja odbrambena igračica produžila je ugovor na još dve godine.
Vilijamson za prvi tim Arsenala nastupa od 2014. godine, a prošle sezone je sa londonskim timom osvojila titulu prvaka Evrope.
Ukupno je za Arsenal odigrala 282 utakmice i postigla 17 golova.
Sa selekcijom Engleske je dva puta uzastopno bila prvak Evrope, 2022. i 2025. godine. Nakon prve titule sa reprezentacijom dobila je orden - Oficir Reda Britanske imperije, dok je posle drugog trofeja nagrađena ordenom - Član Reda Britanske imperije.
Fudbalerke Arsenala u subotu očekuje revanš utakmica polufinala Lige šampiona protiv Liona. Meč se igra u Francuskoj od 15.00, a Arsenal je u prvom duelu na svom terenu slavio sa 2:1.
