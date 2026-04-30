Slušaj vest

Zamišljali su mnogi Alberta Rijeru u Beogradu tokom ove sezone. Odavno nije tajna da ga je Crvena zvezda uzela u obzir kada je Vladan Milojević najavio odlazak, ali to se nije ostvarilo.

U međuvremenu je Rijera iz Celja otišao u Ajntraht s kojim pravi sasvim dobre rezultate, iako su klupske ambicije veće od trenutnog sedmog mesta.

Evropa je cilj, ali da bi se do toga došlo moraće da se popravi atmosfera unutar svlačionice pošto je, prema informacijama "Bilda", Rijera u otvorenom sukobu sa najboljim strelcem ekipe Džonatanom Burkartom.

Albert Rijera

Mladi nemački napadač želi da se domogne mesta u avionu za Ameriku i želi da igra na Svetskom prvenstvu, dok mu Albert Rijera nalaže da smanji procenat masti u svom telu i želi ga "kao strunu" ne bi li ovaj imao standardnu minutažu.

Navodi se da je španski trener problematičan, preosetljiv i nepredvidiv. Takođe, mnogi drugi igrači koji su bili noseći za Ajntraht su poljuljani prisustvom i radom Alberta Rijere. Mario Gece i Artur Teat, pre svega, ali i kapiten Robin Koh.

Rijera je, navodno, zacrtao da se njegove ideje moraju sprovesti u delo po svaku cenu iako to znači da će igrači da nastupaju na pozicijama koje im nisu prirodne.

S obzirom na to da je "Bild" već počeo da piše o ovome, očigledno je da se deo javnosti okreće protiv bivšeg stratega Celja i da bi to moglo da mu oteža život u Ajntrahtu, ali karijeru u Bundesligi.

Kurir sport/sportske.net

