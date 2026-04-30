Slušaj vest

Sukob na relaciji Predrag Mijatović - ostatak rukovodstva Partizana dobio je nastavak.

U medijima se pojavila informacija da bi bivši fudbaleri Partizana okupljeni pod grupom "Apel za spas Partizana" mogli uskoro da zahtevaju promene u klubu, a da ujedno pruže podršku Predragu Mijatoviću.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

 Na to je reagovao deo uprave Partizana saopštenjem u kome se tvrdi da "u pozadini ovih aktivnosti značajnu ulogu ima Predrag Mijatović".

Potpredsednik crno-belih odgovorio je na ovo saopštenje u ekskluzivnoj izjavi za Kurir.

"Povodom današnjeg saopštenja potpisanog u ime FK Partizan, jasno i bez ikakve rezerve ističem da ono ne predstavlja stav kluba. Posebno je neprihvatljivo to što se, krijući se iza imena FK Partizan, napadaju bivši igrači - koji su deo istorije FK Partizan. Kao član kluba i aktuelne uprave, nedvosmisleno se ograđujem od sadržaja ovog saopštenja i smatram ga direktnim narušavanjem integriteta FK Partizana", poručio je u ekskluzivnoj izjavi za Kurir Predrag Mijatović.

Bakljada Grobara na 179.vecitom derbiju Izvor: Kurir