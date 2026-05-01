Utakmicama 34. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda će igrati na Banovom Brdu protiv Čukaričkog, dok će Partizan dočekati Novi Pazar.

Crvena zvezda će u ponedeljak od 19 časova, na gostujućem terenu na Banovom Brdu, igrati protiv Čukaričkog.

Beogradski crveno-beli su pobedom nad Partizanom (3:0) u prošlom kolu već osvojili titulu prvaka državnog prvenstva, svoju devetu u nizu, a u meč protiv Čukaričkog ulaze i nakon plasmana u finale Kupa Srbije, pošto su u četvrtak u polufinalu savladali Jedinstvo iz Uba (2:1).

Na četiri kola do kraja prvenstva, Crvena zvezda ima 82 boda, dok je Čukarički nanizao pet uzastopnih remija i zauzima poslednje, osmo mesto na tabeli plej-ofa sa 43 boda.

Klub sa Banovog Brda već dugo nije deo trke za plasman u evropska takmičenja, u kojoj trenutno učestvuju samo Partizan, Vojvodina i Železničar.

Drugoplasirani Partizan će u subotu od 18.30 u Beogradu dočekati Novi Pazar.

Obe ekipe u predstojeći meč ulaze nakon lošeg niza rezultata.

Nakon trijumfa nad Železničarom u prvoj utakmici plej-ofa (2:1), crno-beli nisu uspeli da dođu do pobede u prethodna dva kola (remi protiv Vojvodine 0:0 i poraz od Crvene zvezde 0:3), dok Novi Pazar nije pobedio ni u jednoj od svojih poslednjih sedam utakmica u Super ligi Srbije (četiri poraza i tri remija).

Crno-beli su drugi na tabeli sa 65 bodova, jednim više od trećeplasirane Vojvodine i 12 više od četvrtoplasiranog Železničara, dok je Novi Pazar peti sa 48 bodova.

Vojvodina će u ponedeljak od 17 časova, na gostujućem terenu u Surdulici, igrati protiv Radnika.

Vojvodina je imala priliku da pobedom u prethodnom kolu pretekne Partizan i preuzme drugo mesto na tabeli, ali je ipak odgirala nerešeno protiv Železničara (0:0) i ostala na trećoj poziciji.

Klub iz Novog Sada i dalje nije zabeležio trijumf u plej-ofu državnog prvenstva (dva remija i poraz), ali u predstojeći meč ulazi nakon plasmana u finale Kupa Srbije, koji je obezbedio pobedom nad Grafičarom (2:1).

Čak i da ne završi na drugom mestu na tabeli državnog prvenstva, Vojvodina bi osvajanjem trofeja u Kupu Srbije obezbedila plasman u kvalifikacije za Ligu Evropa.

Radnik je plej-of započeo sa pobedom i dva remija i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 44 boda.

Železničar će u subotu od 18.30 u Pančevu dočekati OFK Beograd.

Nakon poraza od Partizana u prvoj utakmici plej-ofa, Železničar je u prethodna dva kola odigrao nerešeno protiv Crvene zvezde (2:2) i Vojvodine (0:0).

OFK Beograd je plej-of započeo ubedljivom pobedom nad Novim Pazarom (5:1), da bi u prethodna dva kola takođe upisao dva remija - protiv Čukaričkog (0:0) i Radnika (1:1).

Klub sa Karaburme je šesti na tabeli sa 45 bodova.

Što se tiče plej-auta, sve utakmice biće odigrane u nedelju od 19.30.

U plej-autu se za opstanak bore svi timovi sem ekipa Napretka iz Kruševca i Spartaka iz Subotice, koje su već ispale iz Super lige Srbije.

Pored klubova iz Kruševca i Subotice, u zoni ispadanja se sa po 37 bodova trenutno nalaze i Mladost iz Lučana i Radnički iz Niša.

Lider plej-auta je ekipa IMT-a sa 44 boda. Potom slede Radnički 1923 sa 41 bodom, i TSC i Javor sa po 40 bodova.

IMT će igrati na gostujućem terenu u Ivanjici protiv Javora, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati TSC.

U preostale dve utakmice plej-auta, Mladost će u Lučanima dočekati Spartak, dok će Radnički iz Niša igrati na gostujućem terenu u Kruševcu protiv Napretka.

Parovi 34. kola Super lige Srbije: Subota, plej-of: Partizan - Novi Pazar (18:30) Železničar - OFK Beograd (18.30) Nedelja, plej-aut: Javor - IMT (19.30) Radnički 1923 - TSC (19.30) Mladost - Spartak Subotica (19.30) Napredak - Radnički Niš (19.30) Ponedeljak, plej-of: Radnik - Vojvodina (17.00) Čukarički - Crvena zvezda (19.00)

Kurir sport / Beta

