SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA MUNDIJALA: Počinje ludnica - Šakira na podijumu pravi spektakl
Hiljade policajaca u Meksiku
Meksičke vlasti rasporedile su više od 50 hiljada policajaca i pripadnika Nacionalne garde na ulice glavnog grada kako bi osigurale bezbednost pre uvodne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Ove opsežne mere usledile su kao odgovor na parališuće proteste radikalnog sindikata nastavnika CNTE i majki nestale dece demonstranti su blokirali ključne saobraćajne arterije koje vode do stadiona u Meksiko Sitiju i ulogorili se u blizini navijačke zone u centru grada.
Bezbednosne snage su zbog toga postavile betonske barijere oko stadiona kako bi sprečile masu da priđe tom području, dok je predsednica Klaudija Šajnbaum ove akcije nazvala političkom provokacijom, ali je isključila nasilno suzbijanje štrajkova. Povećani bezbednosni rizici i kontrole pogađaju i međunarodni aerodrom u Meksiko Sitiju, koji se dodatno suočava sa logističkim haosom zbog još uvek nezavršene rekonstrukcije vredne pola milijarde dolara i dugotrajnog sukoba između tradicionalnih taksista i vozača alternativnih aplikacija.
Slično strogi režimi vladaju i u drugim gradovima domaćinima, kao što su Gvadalahara i Monterej, gde naoružane patrole prate specijalne timove za borbu protiv dronova i vojne stručnjake. Sveukupno, meksička vlada je angažovala oko 100 hiljada pripadnika vojske, mornarice i privatnih agencija za zaštitu stadiona, navijačkih baza i hotela sa nacionalnim timovima, što ovu operaciju čini jednom od najvećih bezbednosnih akcija u istoriji ove zemlje.
Šakira na podijumu
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće otvoreno na do sada neviđen način, kroz tri odvojene ceremonije u tri zemlje domaćina – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Organizatori su odlučili da svaki domaćin dobije sopstvenu ceremoniju otvaranja, koja će biti održana uoči prve utakmice reprezentacije te zemlje na turniru. Za spektakl su angažovane neke od najvećih svetskih muzičkih zvezda, dok je kreativni koncept osmislio italijanski producent Marko Balič, poznat po radu na ceremonijama Olimpijskih igara.
Prva ceremonija biće održana 11. juna u Meksiko Sitiju, pre utakmice između Meksika i Južne Afrike. Glavne zvezde programa biće kolumbijska pevačica Šakira i nigerijski muzičar Berna Boj, koji će izvesti pesmu „Dai Dai“, zvaničnu himnu Svetskog prvenstva 2026. godine. Publika će imati priliku da vidi i Alehandra Fernandesa, Belindu, Denija Oušna, Džej Balvina, Lilu Dauns, grupu Los Anheles Asules, Manu i Tajlu.
Šakira će biti među zvezdama koje će nastupiti i tokom finala Svetskog prvenstva, kada će zajedno sa Madonom i južnokorejskom grupom BTS učestvovati u poluvremenskom spektaklu.
Pesma „Dai Dai“, koja će obeležiti početak Mundijala, deo je humanitarne inicijative čiji je cilj da se prikupi 100 miliona dolara za podršku FIFA Global Citizen fondu za obrazovanje dece širom sveta.
Meksiko i Južna Afrika otvaraju Mundijal
Otvaranje šampionata je na programu u četvrtak, 11. juna, u 20.00 časova po centralnoevropskom vremenu, a sat kasnije na programu je prvi meč Meksiko – Južna Afrika, koji možete pratiti na našem sajtu.
Mundijal 2026
Prvi Mundijal koji će biti odigran u tri države specifičan je i po tome što je broj učesnika povećan sa 32 na 48 reprezentacija.
Ljubitelji najvažnije sporedne stvari uživaće u čak 104 utakmice.
Iako se selekcija Srbije nije našla među srećnicima koji će učestvovati na Mundijalu, navijači u našoj zemlji će moći da izaberu svoje favorite i uživo pored “malih ekrana” bodre omiljene reprezentacije i fudbalere.
Prestižni fudbalski turnir je na programu od 11. juna do 19. jula.