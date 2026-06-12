KANADA - BOSNA I HERCEGOVINA: Mogu li Edin Džeko i družina da iznenade oslabljenu Kanadu?!
Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine igraju prvi meč Grupe B na Svetskom prvenstvu.
Toronto postao "malo Sarajevo"
Toronto je uoči utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine dobio potpuno drugačiji izgled. Hiljade navijača Bosne i Hercegovine izašle su na ulice grada, noseći zastave, dresove i šalove u bojama svoje reprezentacije. Više o ovome prčitajte na OVOM LINKU.
Domaćin desetkovan
Kanada već na startu Mundijala ima problem. Domaćin turnira u duel sa Bosnom i Hercegovinom ulazi oslabljen, bez dvojice važnih igrača iz poslednje linije, dok je pod znakom pitanja i nastup jednog od ključnih vezista. U trenutku kada puleni Džesija Marša sanjaju istorijsku pobedu na Svetskom prvenstvu, zdravstveni bilten nije mogao da stigne u gorem trenutku.
Prvi meč Kanade na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu igra se u petak u Torontu protiv Bosne i Hercegovine od 21 čas, ali domaća selekcija neće moći da računa na kapitena Alfonsa Dejvisa i defanzivca Mojsa Bombita.
Problemi za stručni štab tu se ne završavaju. Vezista Ismael Kone propustio je poslednji trening zbog povišene temperature, pa će odluka o njegovom nastupu protiv Bosne i Hercegovine biti doneta neposredno pred utakmicu.
Kanada je favorit
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Kanađanima. Kvota na pobedu Kanade iznosi 1,92, na nerešen ishod je 3,60, a na pobedu Bosne i Hercegovine 4,50.
Region na nogama!
Bosna i Hercegovina počinje svoj put na Svetskom prvenstvu! Prvi rival Zmajevima biće domaćin Kanada, protiv koje će ekipa Sergeja Barbareza pokušati da napravi senzaciju i domognu se prvih bodova na Mundijalu.
Podsetimo, Bosna i Hercegovina se domogla Svetskog prvenstva nakon što je bila druga u grupi sa Austrijom, dok je potom izbacila Italiju u Zenici posle boljeg izvođenja penala.