Poseban izazov biće poslovna saradnja sa stranim firmama, jer se tu mogu pojaviti problemi. Pripremite rezervni plan. Neki zajednički problem može bit...

Oprezno upravljajte novcem, jer su mogući zastoji u isplatama. Ne ulazite u finansijske rizike i nove investicije. Moguće su nesuglasice s partnerom. ...

Poštujte prioritetne radne zadatke i izbegavajte rizične poslovne poteze. Postojeći aspekti planeta mogu uzrokovati ozbiljan previd. Moguća je ljubavn...

Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu može se odraziti negativno na vaše raspoloženje i radni elan. Potrudite se da ostanete po strani. Početak nove...

Ovaj period vam može doneti neočekivani splet okolnosti, posebno ako se bavite uslužnim delatnostima ili prosvetom. Pripremite rezervni plan. Početak ...

Ovaj dan mogu obeležiti neočekivane vesti koje mogu biti uzrok odlaganja rada na nekom projektu. Oprez s novcem. Planetarni aspekt u vašem polju emoti...

Poseban uspeh očekuje Vage koje se bave privatnim biznisom ili rade u oblasti uslužnih delatnosti. Mogući su neočekivani izdaci. Početak veoma burne i...

Precizno izlažite svoje stavove i mišljenja na poslu, jer se vrlo lako može desiti da ne budete shvaćeni. Ne ulazite u finansijske rizike. Zajednički ...

Ovaj dan donosi potrebu da ponovo osmislite plan radnih aktivnosti za narednu nedelju. Oprezno upravljajte novcem. Mogući su nesporazumi u odnosu s pa...

Držite se podalje od manipulativnih saradnika, jer bi vas poslovanje koje nije sasvim legalno moglo dovesti u problematičnu situaciju. Dopada vam se o...

Ukoliko se ne budete pridržavali plana, vrlo lako može doći do kašnjenja. Moguće su nesuglasice s nadređenima. Uživate podršku planeta za prvi korak u...

Neke vesti mogu izazvati potpuni preokret u ranije zacrtanim planovima. Pripremite rezervni plan. Nesuglasice s partnerom mogu biti u vezi s ranije do...