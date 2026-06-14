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18:31

Sastavi:

Nemačka: Nojer - Kimih, Tah, Šloterbek, Braun - Pavlović, Nmeča - Musijala, Virc, Sane - Haverc.

Kurasao: Rum - Bazoer, Obispo, Floranus, Fonvil - J. Bakunja, Čong, Komenensija, L. Bakunja - Lokadija, Hansen.

18:04

David protiv Golijata

Ne propustiteFIFA WC 2026DAVID PROTIV GOLIJATA: Najstariji selektor na Mundijalu sanja čudo protiv najmlađeg... 40 godina razlike!
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16:28

Grupa E

Nemačka je favorit u ovoj grupi i očekuje se da osvoji prvo mesto.

Kurasao je debitant i potpuni autsajder.

U ovoj grupi nalaze se još Ekvador i Obala Slonovače.

Njihov meč na programu je u noći između nedelje i ponedeljka u 01 čas po srpskom vremenu.