MUNDIJAL 2026
NEMAČKA - KURASAO: Nekadašnji selektor Srbije u (ne)mogućoj misiji protiv moćnih Pancera!
Fudbaleri Nemačke i Kurasaa sastaju se u utakmici prvog kola grupe E na Svetskom prvenstvu u fudbalu.
Utakmica počinje u 19 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
18:31
Sastavi:
Nemačka: Nojer - Kimih, Tah, Šloterbek, Braun - Pavlović, Nmeča - Musijala, Virc, Sane - Haverc.
Kurasao: Rum - Bazoer, Obispo, Floranus, Fonvil - J. Bakunja, Čong, Komenensija, L. Bakunja - Lokadija, Hansen.
Reaguj
Komentariši