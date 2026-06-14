Holandija - Japan 22.00
mundijal 2026
HOLANDIJA - JAPAN! Totalna ludnica uoči utakmice, pojavili se i sastavi!
Fudbalska reprezentacija Holandije sastaje se sa Japanom (22.00) u grupi "F" na ovogodišnjem Mundijalu.
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21:20
Sastavi!
HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Van de Ven - Gravenber, De Jong, Rejnders - Samervil, Malen, Gakpo
JAPAN (3-4-2-1): Suzuki - Vatanabe, Taniguči, Ito - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, Maeda - Ueda
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