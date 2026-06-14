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21:21

Ludnica uoči meča!

21:20

Sastavi!

HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Van de Ven - Gravenber, De Jong, Rejnders - Samervil, Malen, Gakpo

JAPAN (3-4-2-1): Suzuki - Vatanabe, Taniguči, Ito - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, Maeda - Ueda

20:43

Dobrodošli na lajv prenos meča Holandija - Japan!

"Samuraji" žele da pobede "lale" na startu Mundijalu!