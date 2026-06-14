Planetarni aspekti utiču na previde. Danas se ne oslanjajte na instinkte, već odluke donosite timski. Veoma romantičan period je pred vama. Slobodne O...

Izvanredna poslovna saradnja s novim saradnicima obeležiće ovaj dan. Uz veoma povoljne vesti, sledi sve bolja finansijska situacija. Bikovi koji su u ...

Danas vas očekuju pohvale u razgovoru s pretpostavljenima. Pozitivni aspekti mogu vam doneti unapređenje. Slobodni Blizanci upoznaće privlačnu osobu u...

Poslovni sastanak protiče u pozitivnoj atmosferi. Moguće je sklapanje sporazuma unutar firme. Rakove koji su u braku očekuje uspeh u zajedničkom poduh...

Ovaj dan vam donosi povoljnu atmosferu da završite rad na velikom projektu. Oprezno s rivalski nastrojenim saradnicima. Konstruktivnim razgovorom ćete...

Planete vas posebno podržavaju ako planirate da putujete u inostranstvo da radite. Finansijska situacija je dobra. Device danas mogu da se zaljube na ...