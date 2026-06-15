Španija Zelenortska Ostrva 18.00
mundijal 2026
ŠPANIJA - ZELENORTSKA OSTRVA: Jamal van prvog tima, Crvena furija kreće u mundijalski pohod! (SASTAVI)
Fudbalska reprezentacija Španije sastaje se sa selekcijom Zelenortskih ostrva od 18.000 u okviru grupe "H" na Mundijalu.
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17:09
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Sastavi!
ŠPANIJA (4-4-2): Simon - Ljorente, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Ruis, Gavi, Rodri, Pedri - Tores, Ojarsabal
ZELENORTSKA OSTRVA (4-2-3-1): Vozinja - Moreira, Lopes, Boržes, Lopes Kabral - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Kabral - Livramento.
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