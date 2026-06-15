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17:41

Navijači stižu na stadionu u Atlanti!

17:09

Sastavi!

ŠPANIJA (4-4-2): Simon - Ljorente, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Ruis, Gavi, Rodri, Pedri - Tores, Ojarsabal

ZELENORTSKA OSTRVA (4-2-3-1): Vozinja - Moreira, Lopes, Boržes, Lopes Kabral - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Kabral - Livramento.

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16:47

Dobrodošli na lajv prenos meča Španija - Kape Verde!

Da li Španija može kao Nemačka protiv Kurasaa (7:1)?