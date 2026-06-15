Uspeh u saradnji sa stranim kompanijama, što će se odraziti pozitivno na vaš finansijski plan. Rešite stara dugovanja. Povoljni aspekti rasplamsavaju ... Vidi više

Neprijatna iznenađenja na poslu mogu se sastojati u negativnom ponašanju kolega. Mogući su i tehnički problemi. Ovaj period donosi vam razrešenje spor... Vidi više

Otkrićete danas neku tajnu ili do vas mogu dopreti manipulacije vaših kolega. Čuvajte se manipulativnih saradnika. Vaš odnos s partnerom kreće se uzla... Vidi više

Ovaj period donosi vam podršku veoma moćne i uticajne osobe. Širite krug poslovnih saradnika. Ljubavna avantura u koju ste se upustili može isto tako ... Vidi više

Ovaj dan donosi vam uspešnu saradnju sa inostranstvom i sklapanje unosnih sporazuma s poslovnim saradnicima. Vaši ciljevi se ostvaruju. Otkako partner... Vidi više

Planetarni aspekti doneće vam više poslovne komunikacije i kraćih putovanja. Potrudite se da izvučete maksimum iz toga. Finansije se poboljšavaju. Nov... Vidi više

Akcenat je na sređivanju administrativnih problema. Povoljan period, mogući su vanredni dobici. Slobodne Vage očekuje uzbudljiva ljubavna avantura sa ... Vidi više

Uspeh u javnim nastupima i važnim poslovnim razgovorima. Neočekivani finansijski dobitak. Previše ste se izolovali u svoj svet, dolazite u situaciju d... Vidi više

Najviše uspeha ćete imati danas ako se bavite nekretninama ili sarađujete sa inostranstvom. Biće vam vraćen neki dug. Aktuelni planetarni aspekti dopr... Vidi više

Ovaj period je dobar za pravljenje detaljnih planova aktivnosti. Tokom ovog dana možete imati dobitak, ali je to rezultat nekog ranijeg mudrog postupk... Vidi više

Budite pažljivi prilikom potpisivanja dokumenata, kao i tokom poslovnih pregovora. Potrudite se da izmirite dugovanja na vreme. Prolazite kroz pozitiv... Vidi više