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1:16

50' Velika prilika za Urugvaj

Vinjas je bio najviši posle kornera, ali je lopta fijuknula pored stative. Isti igrač je netom pre toga imao i šut u okvir gola, ali on nije bio velikog intenziteta.

1:14

Počelo je drugo poluvreme

Urugvaj od 41. minuta golom Al Amrija vodi sa 1:0.

0:53

Kraj prvog poluvremena

0:47

44' Prvi žuti karton na meču

Italijan Marijani je opomenuo Al Amrija, strelca gola, posle oštrog starta na Arauhu.

0:44

41' GOOOL! 

Al Amri je strelac!

Saudijcima je bilo potrebno svega 2-3 minuta da se otvore i napadnu.

Posle kornera, Muslera je kratko odbio loptu, a na nju naleteo fudbaler Al Nasrija i spakovao je u mrežu!

0:41

38' Muslera spasava Urugvaj

Velika prilika za Saudijce. Al Amri je šutirao posle kornera sa desetak metara, ali je Muslera čudesnom odbranom spasao Urugvaj.

Najbolja prilika na utakmici.

0:34

30' Konačno šansa

Dočekali smo i to da vidimo veliku priliku na ovom meču. 

Urugvaj je preko Arauha imao ogromnu priliku za gol, ali se istakao golman Al Ouais. Arauho je šutirao glavom sa nekih 7-8 metara, ali je parada golmana Saudijaca sprečila gol.

Da li je ovo znak da ćemo gledati zanimljiviju utakmicu?

0:30

Ovako izgledaju bezbednosne mere

Fudbalere Urugvaja dočekao je policijski pas.

Amerikanci ne prepuštaju ništa slučaju kada je reč o bezbednosti učesnika.

0:28

23' Pauza za ništa

Sredina poluvremena rezervisana je za pauzu za osveženje.

Teško je reći da su fudbaleri na osnovu prikazanog zaslužili bilo kakav predah.

0:22

17' Čuju se zvižduci

Sa tribina stadiona u Majamiju čuli su se prvi zvižduci.

Možda ovaj detalj najbolje oslikava uspavanku na terenu.

0:13

5' Prva akcija Urusa

Dosta oprezan početak sa obe strane. Ipak, Urusi su prvi pripretili.

Arauho je šutirao, a Al Ovais izbacio loptu u korner. Posle kornera nije bilo opasnosto po gol Saudijaca.

0:06

Počela je utakmica u Majamiju

23:45

Grupa H počela senzacijom

Činilo se da će Španija opravdati ulogu apsolutnog favorita u grupi H, dok će se preostale tri ekipe boriti za prolaz dalje.

Međutim, već na startu srušena su sva očekivanja.

Španija i Zelenortska ostrva su odigrala nerešeno bez golova, pa će biti interesantno u nastavku takmičenja u ovoj grupi.

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23:41

Sastavi

SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ

Stadion: Majami

Sudija: Mauricio Marijani (Italija)

Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ouais - Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi - Al Šamat, Kano, Al Kaibari, Al Davsari - Al Žuvair, Al Buraikan.

Urugvaj (4-4-2): Muslera - Varela, Kaseres, Olivera, Vinja - Valverde, Ugarte, Bentankur, Arauho - Vinjas, Nunjez.

Klupa za rezerve
Saudijska Arabija: Al Akidi, Al Davsari, Al Ganam, Al Hamdan, Al Džohani, Al Kasar, Al Šehri, Bušal, Hedži, Kadiš, Ladžami, Madžraši, Mandaš, Tahri, Jahija.

Urugvaj: Agire, Bueno, Kanobio, De la Kruz, Himenez, Martinez, Mele, Peljistri, Pikerez, Rošet, Rodrigez, Sanabria, Salasar.