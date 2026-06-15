SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ: Urusi krenuli po izjednačenje
Fudbaleri Saudijske Arabije i Urugvaja od 00.00 igraju meč prvog kola H grupe Svetskog prvenstva.
50' Velika prilika za Urugvaj
Vinjas je bio najviši posle kornera, ali je lopta fijuknula pored stative. Isti igrač je netom pre toga imao i šut u okvir gola, ali on nije bio velikog intenziteta.
44' Prvi žuti karton na meču
Italijan Marijani je opomenuo Al Amrija, strelca gola, posle oštrog starta na Arauhu.
41' GOOOL!
Al Amri je strelac!
Saudijcima je bilo potrebno svega 2-3 minuta da se otvore i napadnu.
Posle kornera, Muslera je kratko odbio loptu, a na nju naleteo fudbaler Al Nasrija i spakovao je u mrežu!
38' Muslera spasava Urugvaj
Velika prilika za Saudijce. Al Amri je šutirao posle kornera sa desetak metara, ali je Muslera čudesnom odbranom spasao Urugvaj.
Najbolja prilika na utakmici.
30' Konačno šansa
Dočekali smo i to da vidimo veliku priliku na ovom meču.
Urugvaj je preko Arauha imao ogromnu priliku za gol, ali se istakao golman Al Ouais. Arauho je šutirao glavom sa nekih 7-8 metara, ali je parada golmana Saudijaca sprečila gol.
Da li je ovo znak da ćemo gledati zanimljiviju utakmicu?
Ovako izgledaju bezbednosne mere
Fudbalere Urugvaja dočekao je policijski pas.
Amerikanci ne prepuštaju ništa slučaju kada je reč o bezbednosti učesnika.
23' Pauza za ništa
Sredina poluvremena rezervisana je za pauzu za osveženje.
Teško je reći da su fudbaleri na osnovu prikazanog zaslužili bilo kakav predah.
17' Čuju se zvižduci
Sa tribina stadiona u Majamiju čuli su se prvi zvižduci.
Možda ovaj detalj najbolje oslikava uspavanku na terenu.
5' Prva akcija Urusa
Dosta oprezan početak sa obe strane. Ipak, Urusi su prvi pripretili.
Arauho je šutirao, a Al Ovais izbacio loptu u korner. Posle kornera nije bilo opasnosto po gol Saudijaca.
Grupa H počela senzacijom
Činilo se da će Španija opravdati ulogu apsolutnog favorita u grupi H, dok će se preostale tri ekipe boriti za prolaz dalje.
Međutim, već na startu srušena su sva očekivanja.
Španija i Zelenortska ostrva su odigrala nerešeno bez golova, pa će biti interesantno u nastavku takmičenja u ovoj grupi.
Sastavi
SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ
Stadion: Majami
Sudija: Mauricio Marijani (Italija)
Saudijska Arabija (4-4-2): Al Ouais - Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi - Al Šamat, Kano, Al Kaibari, Al Davsari - Al Žuvair, Al Buraikan.
Urugvaj (4-4-2): Muslera - Varela, Kaseres, Olivera, Vinja - Valverde, Ugarte, Bentankur, Arauho - Vinjas, Nunjez.
Klupa za rezerve
Saudijska Arabija: Al Akidi, Al Davsari, Al Ganam, Al Hamdan, Al Džohani, Al Kasar, Al Šehri, Bušal, Hedži, Kadiš, Ladžami, Madžraši, Mandaš, Tahri, Jahija.
Urugvaj: Agire, Bueno, Kanobio, De la Kruz, Himenez, Martinez, Mele, Peljistri, Pikerez, Rošet, Rodrigez, Sanabria, Salasar.