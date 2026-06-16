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2:43

Na stadionu podrška Iranu

Iran će imati pristojnu podršku na stadionu u Los Anđelesu kapaciteta 70.000 mesta.

2:27

Protesti ispred stadiona

Poznata je politička pozadina koja prati učešće fudbalske reprezentacije Irana na 23. Svetskom prvenstvu.

Rat Irana s jedne strane i Amerike i Izraela sa druge strane, dugo je odlagao konačnu odluku o učešću Iranaca. 

Ipak, predsednik FIFA Đani Infantino je insistirao da Iranci ispune pravo stečeno na travnatom tepihu. Dodatni mir uneo je i sporazum između SAD i Irana o okončanju sukoba na Bliskom Istoku.

Ipak, jasno je da utakmica neće proteći bez neke vrste protesta, a za to su se potrudili Iranci koji žive u Americi. Iranska dijaspora je protestovala ispred stadiona u Los Anđelesu.

Fudbalska reprezentacija Irana, Mundijal 2026
Fudbalska reprezentacija Irana, Mundijal 2026 Foto: ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

2:24

Sastavi

IRAN - NOVI ZELAND

Stadion: Los Anđeles

Suidija: Cezar Arturo Ramos Palazuelos (Meksiko)

IRAN (3-5-2): Beiranvand - Kalilzadeh, Mohamadi, Jusefi, Nemati, Rezejan - Ezatolahi, Mohebi, Godos - Taremi, Moganlo. Selektor: Amir Galenoej

NOVI ZELAND (4-2-3-1): Krokombe - Pejn, Boksal, Kakače, Surman - Bel, Stamenić, Sing, Džast, Mekkovat - Vud. Selektor: Daren Bazli