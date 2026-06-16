IRAN - NOVI ZELAND: Više od igre! Meč visokog rizika, protesti ispred stadiona u Los Anđelesu
Fudbaleri Irana i Novog Zelanda zatvoriće prvo kolo u Grupi G na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od 3 časa po srpskom vremenu igra u Los Anđelesu.
Ranije su u okviru ove grupe Belgija i Egipat odigrali nerešeno 1:1.
Na stadionu podrška Iranu
Iran će imati pristojnu podršku na stadionu u Los Anđelesu kapaciteta 70.000 mesta.
Protesti ispred stadiona
Poznata je politička pozadina koja prati učešće fudbalske reprezentacije Irana na 23. Svetskom prvenstvu.
Rat Irana s jedne strane i Amerike i Izraela sa druge strane, dugo je odlagao konačnu odluku o učešću Iranaca.
Ipak, predsednik FIFA Đani Infantino je insistirao da Iranci ispune pravo stečeno na travnatom tepihu. Dodatni mir uneo je i sporazum između SAD i Irana o okončanju sukoba na Bliskom Istoku.
Ipak, jasno je da utakmica neće proteći bez neke vrste protesta, a za to su se potrudili Iranci koji žive u Americi. Iranska dijaspora je protestovala ispred stadiona u Los Anđelesu.
Sastavi
IRAN - NOVI ZELAND
Stadion: Los Anđeles
Suidija: Cezar Arturo Ramos Palazuelos (Meksiko)
IRAN (3-5-2): Beiranvand - Kalilzadeh, Mohamadi, Jusefi, Nemati, Rezejan - Ezatolahi, Mohebi, Godos - Taremi, Moganlo. Selektor: Amir Galenoej
NOVI ZELAND (4-2-3-1): Krokombe - Pejn, Boksal, Kakače, Surman - Bel, Stamenić, Sing, Džast, Mekkovat - Vud. Selektor: Daren Bazli