ARGENTINA - ALŽIR: Pa, šta je ovo ljudi moji! Dva poništena gola za osam minuta
Fudbalske reprezentacije Argentine i Alžira igraju prvu utakmicu u okviru Grupe J na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na stadionu u Kanzas Sitiju od 3 časa po srpskom vremenu.
8' - Poništen gol i Alžiru
Fares Šaibi je iskoristio sjajnu loptu i prevario Emilijana Martinesa, ali je gol poništen zbog ofsajda.
Lud početak meča u Kanzas Sitiju.
5' - Poništen gol Mesiju
Kapiten Argentine je postigao gol, ali je on poništen zbog ofsajda. Sasvim opravdano.
Sastavi
ARGENTINA - ALŽIR
Stadion: Kanzas Siti
Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)
ARGENTINA (4-3-3): Emilijano Martinez - Montijel, Lisandro Martinez, Romero, Medina - De Pol, Mekalister, Fernandez - Mesi, Almada, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni
ALŽIR: Zidan - Mandi, Ait-Nuri, Belgali, Bensebaini - Čaibi, Budaui, Bentaleb, Maza - Đuri, Hađ Musa. Selektor: Vladimir Petković