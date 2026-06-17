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3:11

8' - Poništen gol i Alžiru

Fares Šaibi je iskoristio sjajnu loptu i prevario Emilijana Martinesa, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Lud početak meča u Kanzas Sitiju.

3:07

5' - Poništen gol Mesiju

Kapiten Argentine je postigao gol, ali je on poništen zbog ofsajda. Sasvim opravdano.

3:02

Počela je utakmica

2:49

Argentina sa velikom podrškom

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Mundijal 2026, Navijači, Argentina

2:13

Sastavi

ARGENTINA - ALŽIR

Stadion: Kanzas Siti

Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)

ARGENTINA (4-3-3): Emilijano Martinez - Montijel, Lisandro Martinez, Romero, Medina - De Pol, Mekalister, Fernandez - Mesi, Almada, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni

ALŽIR: Zidan - Mandi, Ait-Nuri, Belgali, Bensebaini - Čaibi, Budaui, Bentaleb, Maza - Đuri, Hađ Musa. Selektor: Vladimir Petković