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21:28

Ivana Knol napravila šou uoči meča

Ne propustiteFIFA WC 2026IVANA KNOL NAPRAVILA FEŠTU PRED UTAKMICU ENGLESKA - HRVATSKA: Najpoznatija navijačica ukrala šou! Uzela megafon u ruke, a grudi samo što ne ispadnu! VIDEO
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20:50

Sastavi:

Engleska: Pikford - Džejms, Stons, Konsa, O Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.

Hrvatska: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Baturina, Pašalić - Musa.

18:57

Tomas Tuhel

Mislim da je jasno da i dalje imaju svoju jezgru u sredini terena, sa Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. Stvari su se malo promenile jer bi mogli igrati sa trojicom u odbrani, ali imaju veoma snažnu odbrambenu trojku, a srce ekipe im je i dalje u sredini.

Imaju iskustva, i to iskustva na turnirima. Imaju veoma iskusnog trenera. Tradicionalno imaju veoma jak tim i sa tim se suočavamo. Moramo se prilagoditi, moramo biti dobri u presingu i preuzeti inicijativu. Trebamo sve to da pobedimo, ali verujemo u sebe i znamo šta moramo uraditi.

18:57

Zlatko Dalić

Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme i bio bih srećan kada bismo to večeras pokazali na terenu. Znamo njihov kvalitet, veoma su opasni, posebno preko bokova. Imaju jednog od najboljih napadača na svetu, prete i iz prekida, a upravo na to smo se posebno pripremali. Pokušaćemo da damo maksimum, ne samo da se branimo, već i da napadamo.

18:48

Grupa L

Ovo je veliki derbi ne samo ove grupe već verovatno i cele grupne faze takmičenja.

Pored Engleske i Hrvatske u ovoj grupi su  Gana i Panama

Duel ove dve selekcije na programu je u noći između srede i četvrtka u 01 čas po srpskom vremenu.