ENGLESKA - HRVATSKA: Spektakl u Dalasu, Vatreni izazivaju jednog od najvećih favorita Mundijala! Derbi prvog kola Svetskog prvenstva! Poznati sastavi
Fudbaleri Engleske i Hrvatske sastaju u utakmici 1. kola grupe L na Svetskom prvenstvu u fudbalu.
Meč se igra na stadionu "Arlington" u Dalasu sa početkom u 22 časa.
Sastavi:
Engleska: Pikford - Džejms, Stons, Konsa, O Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.
Hrvatska: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Baturina, Pašalić - Musa.
Tomas Tuhel
Mislim da je jasno da i dalje imaju svoju jezgru u sredini terena, sa Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. Stvari su se malo promenile jer bi mogli igrati sa trojicom u odbrani, ali imaju veoma snažnu odbrambenu trojku, a srce ekipe im je i dalje u sredini.
Imaju iskustva, i to iskustva na turnirima. Imaju veoma iskusnog trenera. Tradicionalno imaju veoma jak tim i sa tim se suočavamo. Moramo se prilagoditi, moramo biti dobri u presingu i preuzeti inicijativu. Trebamo sve to da pobedimo, ali verujemo u sebe i znamo šta moramo uraditi.
Zlatko Dalić
Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme i bio bih srećan kada bismo to večeras pokazali na terenu. Znamo njihov kvalitet, veoma su opasni, posebno preko bokova. Imaju jednog od najboljih napadača na svetu, prete i iz prekida, a upravo na to smo se posebno pripremali. Pokušaćemo da damo maksimum, ne samo da se branimo, već i da napadamo.