ENGLESKA - HRVATSKA: Potpuno ludilo u Dalasu, Hrvati ponovo izjednačili!
Fudbaleri Engleske i Hrvatske sastaju u utakmici 1. kola grupe L na Svetskom prvenstvu u fudbalu.
Meč se igra na stadionu "Arlington" u Dalasu sa početkom u 22 časa.
45 +5. minut - GOL - 2:2 - Musa
Neverovatno. Hrvatska je ponovo izjednačila. Musa je strelac. Lepo se snašao Perišić u šesnaestercu, doturio loptu Musi, koji ju je sačekao i rutinski prevario Pikforda
42. minut - GOL - 2:1 - Kejn
Opet je Deklan Rajs izveo korner sa desne strane, a Kejn glavom zakucao loptu u mrežu.
36. minut - GOL - 1:1 - Baturina
Pravo niotkuda, Hrvatska je izjednačila. Brza akcija, Sučić je uposlio Baturinu, a ovaj sjajnim udarcem matirao Pikforda.
32. minut - Uspavanka u Dalasu
NIšta se posebno ne dešava na terenu. Hrvati bezopasni, Englezi kontrolišu ritam utakmice.
22. minut - Englezi opasniji
Dosta greše na sredini terena igrači Hrvatske što brzi Englezi koriste za opasne kontranapade
Foto galerija iz Dalasa
17. minut - Hrvati su izašli visoko nakon primljenog gola
Pokušavaju da pritisnu rivala, što Englezi koriste za brze kontranapade.
11. minut - GOL - 1:0 - Kejn
Najpre je Livaković zaustavio udarac Kejna, ali je penal ponovljen jer je golman Hrvatske ranije krenuo.
Iz drugog pokušaja Kejn ne greši. Poslao je loptun u jednu a Livakovića u drugu stranu.
9. minut - Penal za Englesku!
Nakon kornera koji je izveo Deklan Rajs, Modrić je neoprezno startovao u šesnaestercu Hrvatske na Maduekea koji mu swe prikrao iza leđa i Turpan je pokazao na belu tačku.
Sastavi:
Engleska: Pikford - Džejms, Stons, Konsa, O Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.
Hrvatska: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Baturina, Pašalić - Musa.
Tomas Tuhel
Mislim da je jasno da i dalje imaju svoju jezgru u sredini terena, sa Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. Stvari su se malo promenile jer bi mogli igrati sa trojicom u odbrani, ali imaju veoma snažnu odbrambenu trojku, a srce ekipe im je i dalje u sredini.
Imaju iskustva, i to iskustva na turnirima. Imaju veoma iskusnog trenera. Tradicionalno imaju veoma jak tim i sa tim se suočavamo. Moramo se prilagoditi, moramo biti dobri u presingu i preuzeti inicijativu. Trebamo sve to da pobedimo, ali verujemo u sebe i znamo šta moramo uraditi.
Zlatko Dalić
Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme i bio bih srećan kada bismo to večeras pokazali na terenu. Znamo njihov kvalitet, veoma su opasni, posebno preko bokova. Imaju jednog od najboljih napadača na svetu, prete i iz prekida, a upravo na to smo se posebno pripremali. Pokušaćemo da damo maksimum, ne samo da se branimo, već i da napadamo.
Grupa L
Ovo je veliki derbi ne samo ove grupe već verovatno i cele grupne faze takmičenja.
Pored Engleske i Hrvatske u ovoj grupi su Gana i Panama
Duel ove dve selekcije na programu je u noći između srede i četvrtka u 01 čas po srpskom vremenu.
45+5' Goooool!
Hrvatska je opet poravnala, 2:2.
Lepo se snašao Perišić u šesnaestercu, doturio loptu Musi, koji ju je sačekao i rutinski prevario Pikforda