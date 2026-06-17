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22:51

45 +5. minut - GOL - 2:2 - Musa

Neverovatno. Hrvatska je ponovo izjednačila. Musa je strelac. Lepo se snašao Perišić u šesnaestercu, doturio loptu Musi, koji ju je sačekao i rutinski prevario Pikforda

22:48

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za pet minuta.

22:42

42. minut - GOL - 2:1 - Kejn

Opet je Deklan Rajs izveo korner sa desne strane, a Kejn glavom zakucao loptu u mrežu.

22:37

36. minut - GOL - 1:1 - Baturina

Pravo niotkuda, Hrvatska je izjednačila. Brza akcija, Sučić je uposlio Baturinu, a ovaj sjajnim udarcem matirao Pikforda.

22:33

32. minut - Uspavanka u Dalasu

NIšta se posebno ne dešava na terenu. Hrvati bezopasni, Englezi kontrolišu ritam utakmice.

22:24

22. minut - Englezi opasniji

Dosta greše na sredini terena igrači Hrvatske što brzi Englezi koriste za opasne kontranapade

22:23

Foto galerija iz Dalasa

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

22:18

17. minut - Hrvati su izašli visoko nakon primljenog gola

Pokušavaju da pritisnu rivala, što Englezi koriste za brze kontranapade.

22:13

11. minut - GOL - 1:0 - Kejn

Najpre je Livaković zaustavio udarac Kejna, ali je penal ponovljen jer je golman Hrvatske ranije krenuo.

Iz drugog pokušaja Kejn ne greši. Poslao je loptun u jednu a Livakovića u drugu stranu.

22:07

9. minut - Penal za Englesku!

Nakon kornera koji je izveo Deklan Rajs, Modrić je neoprezno startovao u šesnaestercu Hrvatske na Maduekea koji mu swe prikrao iza leđa i Turpan je pokazao na belu tačku.

22:03

5. minut - Početno ispitivanje snaga

Blaga inicijativa Hrvatske.

21:59

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Dalasu.

21:28

Ivana Knol napravila šou uoči meča

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20:50

Sastavi:

Engleska: Pikford - Džejms, Stons, Konsa, O Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.

Hrvatska: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Baturina, Pašalić - Musa.

18:57

Tomas Tuhel

Mislim da je jasno da i dalje imaju svoju jezgru u sredini terena, sa Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. Stvari su se malo promenile jer bi mogli igrati sa trojicom u odbrani, ali imaju veoma snažnu odbrambenu trojku, a srce ekipe im je i dalje u sredini.

Imaju iskustva, i to iskustva na turnirima. Imaju veoma iskusnog trenera. Tradicionalno imaju veoma jak tim i sa tim se suočavamo. Moramo se prilagoditi, moramo biti dobri u presingu i preuzeti inicijativu. Trebamo sve to da pobedimo, ali verujemo u sebe i znamo šta moramo uraditi.

18:57

Zlatko Dalić

Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme i bio bih srećan kada bismo to večeras pokazali na terenu. Znamo njihov kvalitet, veoma su opasni, posebno preko bokova. Imaju jednog od najboljih napadača na svetu, prete i iz prekida, a upravo na to smo se posebno pripremali. Pokušaćemo da damo maksimum, ne samo da se branimo, već i da napadamo.

18:48

Grupa L

Ovo je veliki derbi ne samo ove grupe već verovatno i cele grupne faze takmičenja.

Pored Engleske i Hrvatske u ovoj grupi su  Gana i Panama

Duel ove dve selekcije na programu je u noći između srede i četvrtka u 01 čas po srpskom vremenu.

45+5' Goooool!

Hrvatska je opet poravnala, 2:2.

Lepo se snašao Perišić u šesnaestercu, doturio loptu Musi, koji ju je sačekao i rutinski prevario Pikforda