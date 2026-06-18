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19:49

Sastavi:

Bosna i Hercegovina: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Tahirović, Đunjić, Memić - Alajbegović, Džeko, Demirović.

Švajcarska: Kobel - Vidmer, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Ebišer, Džaka, Rider - Embolo, Endoj.

19:05

Zmajevi okupirali Los Anđeles

Ne propustiteFIFA WC 2026GORI LOS ANĐELES - ZMAJEVI OKUPIRALI GRAD: 25.000 navijača BiH stiglo na meč sa Švajcarskom i pevaju uglas
Kanada - Bosna i Hercegovina

19:05

Švajcarska bez selektora

Ne propustiteFIFA WC 2026ŠVAJCARSKA BEZ SELEKTORA NA BIH? Šok za "sajdžije" uoči ključnog meča u Los Anđelesu!
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17:20

Grupa B



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Nakon prvog kola sve četiri reprezentacije osvojile su po jedan bod pošto su oba meča završena identičnim rezultatom

Kanada - Bosna i Hercegovina 1:1

Švajcarska  - Katar 1:1