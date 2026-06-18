Ce­log da­na na­gla­sak će bi­ti na ko­mu­ni­ka­ci­ji, do­go­vo­ri­ma, po­slov­nim kon­ta­k­ti­ma i ve­za­ma, kao i mo­gu­ćoj le­ga­li­za­ci­ji do­ku­...

Ne­ke stva­ri ne fu­n­k­cio­ni­šu, i to zna­te, a gu­ra­nje pro­ble­ma pod te­pih ni­je re­še­nje, sa­mo odla­že­te nei­zbe­žno i či­ni­te se­bi me­dv...

Ci­lje­ve pra­vi­te na du­ži rok i ostva­ru­j­te ih je­dan po je­dan. Ne sme­te da pre­pu­šta­te par­t­ne­ru da re­ša­va pro­ble­me bez vas, mo­ra­te ...

Ose­ća­te se za­ro­blje­no i ne mo­že­te da se ko­n­cen­tri­še­te na to­li­ko mno­go fa­k­to­ra odjed­nom, sa­go­re­će­te pre ili ka­sni­je. Po­na­ša­...

Ia­ko svi­ma že­li­te da po­ka­že­te da se spo­sob­ni i sna­la­žlji­vi, ni­je nao­d­met da po­ne­kad za­tra­ži­te po­moć od sta­ri­jih ko­le­ga, na­ro...

Fi­nan­si­j­ski gu­bi­ci će veo­ma lo­še uti­ca­ti na va­še men­tal­no sta­nje i pros­to će vam do­ći da po­be­g­ne­te od sve­ga. Na­rav­no, to ne mo­...

Ni­je vre­me za no­ve po­slov­ne sa­ra­d­nje i pos­to­je­će vam odu­zi­ma­ju mno­go vre­me­na, ta­ko da ne­će­te bi­ti u pri­li­ci da sve dr­ži­te pod...

Bo­lje je da ide­te na kva­li­tet ne­go na kvan­ti­tet, za­to što izgra­đu­je­te po­slov­ne kon­ta­k­te i kva­li­te­t­ne od­no­se s par­t­ne­ri­ma iz ...

No­vo ra­d­no me­sto vam izu­ze­t­no pri­ja, čak i vi­še ne­go što ste oče­ki­va­li. Pla­ši­li ste se da će ovaj no­vi am­bi­jent bi­ti pre­ve­li­ka n...

Si­tua­ci­ja na po­slu mo­že bi­ti i bo­lja, ali vam okru­že­nje pri­ja za­to što ste u kon­ta­k­tu sa oso­ba­ma ko­je su sli­č­ne va­ma. Ni­je va­žno...

Ne vo­li­te po­sao i ne zna­te ka­ko da se izvu­če­te iz si­tua­ci­je ko­ja za vas pred­sta­vlja pra­vi pa­kao. Tre­nu­t­no ne­ma izla­za. Ko­mu­ni­ka...

Ne­ke po­slov­ne kon­ta­k­te ne mo­že­te ve­č­no da ostva­ru­je­te, lju­di se me­nja­ju, na­pre­du­ju ili že­le da se opro­ba­ju u ne­kim dru­gim stva...