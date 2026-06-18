ŠVAJCARSKA - BOSNA I HERCEGOVINA
MUNDIJAL 2026
ŠVAJCARSKA - BOSNA I HERCEGOVINA: Vratio se Edin Džeko, Šapčanin ostao na klupi! Spektakl u Los Anđelesu!
Fudbaleri Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se u utakmici 2. kola grupe B na Svetskom prvenstvu u fudbalu.
Meč se igra na "Sofi" stadionu u Los Anđelesu sa početkom u 21 čas,
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19:49
Sastavi:
Bosna i Hercegovina: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Tahirović, Đunjić, Memić - Alajbegović, Džeko, Demirović.
Švajcarska: Kobel - Vidmer, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Ebišer, Džaka, Rider - Embolo, Endoj.
17:20
Пласман обезедио Sofascore
Grupa B
Пласман обезедио Sofascore
Nakon prvog kola sve četiri reprezentacije osvojile su po jedan bod pošto su oba meča završena identičnim rezultatom
Kanada - Bosna i Hercegovina 1:1
Švajcarska - Katar 1:1
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