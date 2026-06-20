TURSKA - PARAGVAJ: Prvi put dodeljen crveni karton zbog novog pravila! Ludnica u Santa Klari
Turska - Paragvaj 0:1
48' - Crveni karton - novo pravilo
Prvi put na Svetskom prvenstvu je primenjeno novo pravilo koje je FIFA uvela.
Migel Almiron, najbolji igrač Paragvaja je prekrio usta dok je pričao sa fudbalerima Turske koji su odmah reagovali i od sudije Bartona tražili da komunicira sa VAR sobom. To se i dogodilo, a nakon što je pogledao snimak, Barton je doneo odluku da Almironu pokaže crveni karton.
45' - Sukob fudbalera
Paragvajac Pita je završio na travi nakon jednog duela, a usledio je sukob fudbalera dva tima. Sve se brzo završilo.
38' - Sjajna utakmica
Prethodnih nekoliko minuta je bilo posebno zanimljivo. Turska želi da dođe do izjednačenja pre pauze između dva poluvremena. Stvara dobre situacije pred golom rivala, ali Paragvajci su nekoliko puta odgovorili i opasnim kontranapadimasu nekoliko puta zapretili.
35' - Velika šansa za Tursku
Puno sreće je imao Paragvaj u ovoj situaciji. Nakon udarca iz ugla je Muldur šutirao glavom, lopta je pogodila fudbalera Paragvaja, a onda prečku i stativu, pre nego što se odbila od gola.
22' - Jak ritam
Ubrzana je utakmica u poslednjih nekoliko minuta. Turska ima kontrolu meča u vidu poseda lopte, dok Paragvaj pokušava da iskoristi ofanzivu protivnika i da ga ugrozi kontrama.
14' - Primena novog pravila
Zanimliva situacija u 14. minutu. Golman Paragvaja Gil je kasnio sa ubacivanjem lopte u igru iz gol-auta, pa je sudija za kaznu dodelio Turskoj korner. Iz njega Montelin tim nije ozbiljnije zapretio.
11' - Turska bi što pre da se vrati
Evropska selekcija pokušava da stigne do izjednačenja.
Galarza je nakon pogotka zbog grubog starta dobio žuti karton, a na drugoj strani Turska prilazi kaznenom prostoru protivnika. U prvih 10 minuta to je bilo bezopasno.
2' - GOOOL!
Kakav početak utakmice! Posle samo 65 sekundi igre Paragvaj je stigao do vođstva. Strelac je Galarza.
Precizno je šutirao fudbaler Paragvaja sa distance, u donji desni ugao, za šok na licima fudbalera Turske i selektora Vinćenca Montele.
Sastav Paragvaja
Paragvaj: Gil, Kaseres, G. Gomes, Alderete, Alonso, D. Gomes, Kubas, Galarza, Almiron, Pita i Ensiso.