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Od najnovijeg
2:14

14' - Velika prilika za Norvešku

Edegard je šutirao sa desetak metara posle prodora njegovih saigrača po desnoj strani.

2:13

13' - Prinudna izmena u Norveškoj

Julijan Rierson je izašao zbog povrede. Ušao je Markus Holmgren Pedersen.

2:04

3' - Norvežani izveli četiri kornera uzastopno

Velika inicijativa Norvežana, izveli su četiri kornera u nizu, jedan od njih je Ojer pretvorio u veliku šansu, ali je Mendi na gol crti zaustavio loptu.

2:01

Počela je utakmica u Nju Džersiju

1:24

I ovaj meč pod znakom pitanja

Dok traje drama oko nastakva utakmice Francuska - Irak u Filadelfiji, i meč u Nju Džersiju je pod znakom pitanja iz istog razloga - nevremena sa grmljavinom.

0:45

Sastavi

NORVEŠKA - SENEGAL

Stadion: Nju Džersi

Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)

NORVEŠKA: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berge, Edegard, Aursnes, Nusa, Rierson - Serlot, Haland. Selektor: Stale Solbaken

SENEGAL: Mendi - Kulibali, Diata, Niakate, Dijuf - Idrisa Gej, Kamara, Papa Gej - Mane, Džekson, Sar. Selektor: Papa Tio