Stabilizacija na finansijskom planu. Očekuje vas dobitak veće svote novca i nastavak investiranja u veliki projekat. Slobodni Ovnovi danas mogu da upo...

Ovaj dan može da vam donese konstruktivan razgovor s nadređenima. Moguće je potpisivanje sporazuma. Vaš odnos s partnerom danas prolazi u znaku uspeha...

Potrudite se da se danas predstavite u pravom svetlu i zablistate svojim govorničkim sposobnostima. Stičete sve veću popularnost. Vaš odnos s partnero...

Ovaj dan će vam doneti sređivanje bitne dokumentacije ili rešenje administrativnog problema. Moguća je saradnja sa inostranstvom. Ovaj dan protiče u z...

Obazrivo s novim saradnicima. Među njima se nalazi i neko ko nije toliko pouzdan kako vam se na prvi pogled čini. Sve ozbiljnije razmišljate o osobi k...