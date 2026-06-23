NORVEŠKA - SENEGAL: Počela je utakmica u Nju Džersiju
Fudbalske reprezentacije Norveške i Senegala od 2 časa po srpskom vremenu igraju utakmicu drugog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na stadionu u Nju Džersiju.
14' - Velika prilika za Norvešku
Edegard je šutirao sa desetak metara posle prodora njegovih saigrača po desnoj strani.
13' - Prinudna izmena u Norveškoj
Julijan Rierson je izašao zbog povrede. Ušao je Markus Holmgren Pedersen.
3' - Norvežani izveli četiri kornera uzastopno
Velika inicijativa Norvežana, izveli su četiri kornera u nizu, jedan od njih je Ojer pretvorio u veliku šansu, ali je Mendi na gol crti zaustavio loptu.
I ovaj meč pod znakom pitanja
Dok traje drama oko nastakva utakmice Francuska - Irak u Filadelfiji, i meč u Nju Džersiju je pod znakom pitanja iz istog razloga - nevremena sa grmljavinom.
Sastavi
NORVEŠKA - SENEGAL
Stadion: Nju Džersi
Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)
NORVEŠKA: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berge, Edegard, Aursnes, Nusa, Rierson - Serlot, Haland. Selektor: Stale Solbaken
SENEGAL: Mendi - Kulibali, Diata, Niakate, Dijuf - Idrisa Gej, Kamara, Papa Gej - Mane, Džekson, Sar. Selektor: Papa Tio