TUNIS - HOLANDIJA, JAPAN - ŠVEDSKA: Uraganski start Holanđana, tvrd meč u Dalasu
Utakmicama u Dalasu i Kanzas Sitiju biće razrešena situacija u Grupi F na Svetskom prvenstvu
Od jedan čas iza ponoći u Dalasu igraju Japan i Švedska, dok se u Kanzas Sitiju sastaju Tunis i Holandija.
Uoči poslednjeg kola Holandija i Japan imaju po četiri boda, Švedska tri, i ove tri ekipe konkurišu za nokaut fazu. Tunis je na začelju bez bodova i izgubio je sve šanse za prolaz.
7' - GOOOL! Tunis - Holandija 0:2
Uraganski početak "Lala".
Brajan Brobi na asistenciju Virdžila van Dajka duplira prednost. Van Dajk je pikušao da šutira posle centaršuta iz kornera, ali je praktično dodao loptu svom saigraču za gol.
2' - GOOOL! Tunis - Holandija 0:1
Bukvalno iz prvog napada Holandija je povela protiv Tunisa.
Damfris je centrirao, a Eliss Škiri pogodio sopstvenu mrežu.
Sastavi: Japan - Švedska
Stadion: Dalas
Sudija: Ivan Arsides Barton Sisneros (Salvador)
Japan: Suzuki - Seko, Itakura, Ito - Sugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura - Doan, Maeda - Ueda. Selektor: Haime Morijasu
Švedska: Ceterstrem - Lagerbielke, Hijen, Lindelof - Bernhardson, Stroud, Ajari, Gudmundson - Elanga - Isak, Đekereš. Selektor: Grejem Poter
Sastavi: Tunis - Holandija
Stadion: Kanzas Siti
Sudija: Katja Icel Garsija (Meksiko)
Tunis: Damen - Abdi, Talbi, Valeri, Ben Hmida - Mejbri, Garbi, Kedira, Skiri, Slimane - Mastouri. Selektor: Herv Renar
Holandija: Ferbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Ake - Gravenberg, Rejnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi. Selektor: Ronald Kuman