Danas ćete sprovesti analize različitih tipova investicija. Vaša dobra ideja će vrlo brzo naići na podršku uticajnih osoba. Ovnovi koji su u vezi imaj...

Planete u vašem polju poslovne saradnje intenziviraju dinamiku dogovora. Proširenje kruga saradnika. Konstruktivnim razgovorom s partnerom i ukućanima...

Rad na više poslova u isti mah može rezultirati smanjenom usredsređenošću, pa su danas mogući previdi. Blizanci ovih dana razmišljaju o tome da ozvani...

Uživate posebnu popularnost u profesionalnom krugu. Svojim originalnim idejama nadmašićete konkurenciju. Burna rasprava s partnerom ili njegovo nedosl...

Glavna tema vam je novac. Nastojite da sprovedete investicioni plan i to će vam poći za rukom. Lavovi provode dan u veoma prijatnom društvu, okruženi ...

Posebnim zadovoljstvom će vas ispuniti završetak rada na velikom projektu ili poslovnom poduhvatu. Finansijski uspeh. Nezadovoljstvo okolnostima u vez...

Nepredvidljivi tok razgovora s nadređenima i kolegama može vas izložiti stresu. Sačuvajte prisebnost i budite diplomata. Partner se prilagođava vašim ...

Pažljivo analizirajte situaciju koja se tiče buduće poslovne odluke. Mudrije bi bilo da sačekate da vam vreme pokaže još neko potencijalno rešenje. Kr...

Uspeh vas očekuje u timskom radu i saradnji s prijateljima. Dominantna tema je poslovna saradnja sa inostranstvom. Ovaj dan vam donosi magičnu atmosfe...

Planete vam danas donose dodatnu energiju! Mudrim potezima ćete unaprediti finansijsku situaciju. Ljubavnu dilemu vam donosi sve prisniji odnos sa oso...

Razgovori iza zatvorenih vrata i poslovni plan obavijen velom tajnosti predstavljaju glavnu temu. Čuvajte poslovne tajne. Romansa je na vidiku za slob...

Nezaposlene Ribe očekuje odlična poslovna ponuda ili rad na novom projektu. Uspeh ćete postići čak i ako u svemu bude postojao rizik. Slobodne Ribe oč...