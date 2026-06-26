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1:51

Završena su prva poluvremena u Dalasu i Kanzas Sitiju

1:07

7' - GOOOL! Tunis - Holandija 0:2

Uraganski početak "Lala".

Brajan Brobi na asistenciju Virdžila van Dajka duplira prednost. Van Dajk je pikušao da šutira posle centaršuta iz kornera, ali je praktično dodao loptu svom saigraču za gol.

1:03

2' - GOOOL! Tunis - Holandija 0:1

Bukvalno iz prvog napada Holandija je povela protiv Tunisa.

Damfris je centrirao, a Eliss Škiri pogodio sopstvenu mrežu.

1:01

Počele su utakmice u Dalasu i Kanzas Sitiju

22:51

Sastavi: Japan - Švedska

Stadion: Dalas

Sudija: Ivan Arsides Barton Sisneros (Salvador)

Japan: Suzuki - Seko, Itakura, Ito - Sugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura - Doan, Maeda - Ueda. Selektor: Haime Morijasu

Švedska: Ceterstrem - Lagerbielke, Hijen, Lindelof - Bernhardson, Stroud, Ajari, Gudmundson - Elanga - Isak, Đekereš. Selektor: Grejem Poter

22:47

Sastavi: Tunis - Holandija

Stadion: Kanzas Siti

Sudija: Katja Icel Garsija (Meksiko)

Tunis: Damen - Abdi, Talbi, Valeri, Ben Hmida - Mejbri, Garbi, Kedira, Skiri, Slimane - Mastouri. Selektor: Herv Renar

Holandija: Ferbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Ake - Gravenberg, Rejnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi. Selektor: Ronald Kuman