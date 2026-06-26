Od četiri časa po srpskom vremenu čeka nas rasplet u Grupi D na Svetskom prvenstvu.

Turska i SAD igraju u Los Anđelesu, a Paragvaj i Australija u San Francisku.

Uoči ovog kola poznato je da je SAD zauzela prvo mesto, dok je Turska izgubila sve šanse za prolaz. Za drugo mesto bore se Australija i Paragva, koji imaju po tri boda.