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23:02

Sastavi: Paragvaj - Australija

Stadion: San Francisko

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

Paragvaj: Gil - Velaskez, Alderete, Kaseres, Gustavo Gomez, Majdana -  Dijego Gomez, Kubas, Galarza - Ensiso, Avalos. Selektor: Gustavo Alfaro

Australija: Bič - Sirkati, Bos, Benih, Sutar, Herington - Metkalf, Onil, Irvin - Irankunda, Volpato. Selektor: Toni Popović

22:56

Sastavi: Turska - SAD

Stadion: Los Anđeles

Sudija: Mustafa Gorbal (Alžir)

Turska: Čakir - Čelik, Elmali, Bardakči, Kabak - Ozkan, Kokču, Guler, Jildiz - Jilmaz, Ajdin. Selektor: Vićenco Montela

SAD: Tarner - Trasti, Robinson, Mekenzi, Skali - Rejna, Mekeni, Berhalter - Pepi, Aronson, Vea. Selektor: Maurisio Poketino