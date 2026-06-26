TURSKA - SAD, PARAGVAJ - AUSTRALIJA: Rasplet u Grupi D! Borba za drugo mesto
Od četiri časa po srpskom vremenu čeka nas rasplet u Grupi D na Svetskom prvenstvu.
Turska i SAD igraju u Los Anđelesu, a Paragvaj i Australija u San Francisku.
Uoči ovog kola poznato je da je SAD zauzela prvo mesto, dok je Turska izgubila sve šanse za prolaz. Za drugo mesto bore se Australija i Paragva, koji imaju po tri boda.
Sastavi: Paragvaj - Australija
Stadion: San Francisko
Sudija: Klemen Turpan (Francuska)
Paragvaj: Gil - Velaskez, Alderete, Kaseres, Gustavo Gomez, Majdana - Dijego Gomez, Kubas, Galarza - Ensiso, Avalos. Selektor: Gustavo Alfaro
Australija: Bič - Sirkati, Bos, Benih, Sutar, Herington - Metkalf, Onil, Irvin - Irankunda, Volpato. Selektor: Toni Popović
Sastavi: Turska - SAD
Stadion: Los Anđeles
Sudija: Mustafa Gorbal (Alžir)
Turska: Čakir - Čelik, Elmali, Bardakči, Kabak - Ozkan, Kokču, Guler, Jildiz - Jilmaz, Ajdin. Selektor: Vićenco Montela
SAD: Tarner - Trasti, Robinson, Mekenzi, Skali - Rejna, Mekeni, Berhalter - Pepi, Aronson, Vea. Selektor: Maurisio Poketino