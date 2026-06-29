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Fudbalske reprezentacija Nemačke i Paragvaja od 22.30 časova u Bostonu igraju utakmicu osmine finala na Svetskom prvenstvu.

Nemačka je u Boston stigla kao prvak Grupe E u kojoj je osvojila šest bodova, sa dve pobede i jednim porazom.

1/6 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Paragvaj je bio treći u Grupi D, iza SAD i Australije. Ostvario je po jednu pobedu, poraz i remi.