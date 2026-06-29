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23:12

42' - GOOOL! Nemačka - Paragvaj 0:1

Hulio Ensiso je realizovao fantastičan napad "Albiroje".

Paragvajci su se uglavnom branili, a onda je krenuo napad po desnoj strani.Almiron je na sjajan način uposlio Bobadilju, ovaj centrirao sa desne strane, a potpuno usamljeni Ensiso glavom je sa 7-8 metara sproveo loptu u mrežu.

23:06

Paragvaj nije primio gol u poslednje dve utakmice

Odbrana Paragvaja za sada deluje veoma organizovano.

"Albiroja" je primila u tri utakmice u grupi četiri gola, što možda govori suprotno, ali je to lažna slika. Paragvaj je na otvaranju izgubio od Amerike sa 1:4, a zatim je u naredne dve utakmice, protiv Turske i Paragvaja, sačuvao mrežu.

23:01

23' - Hidratacija potrebna Nemcima

Blago je reći, smor od utakmice do prve pauze za hidrataciju.

Nemci ne nalaze načina da probiju bedem Paragvaja. Svih 10 fudbalera Paragvaja nalazi se unutar 30 metara od svog gola.

22:37

8' - Virc šutira preko gola

Videli smo prvi korner za Nemce, lopta se odbila do Virca koji je sa oko 18 metara bio u dobroj poziciji, ali je poslao loptu među dronove.

22:35

6' - Undav prvi u šansi za Nemce

Deniz Undav je prvi put starter na Mundijalu, umesto Musijale.

Dobio je loptu na desetak metara od gola, šutirao, ali nije bio ni blizu preciznosti.

22:31

2' - Velika šansa za Paragvaj

Alonso je posle kornera bio najbliži lopti, ali kao da je izgubio ravnotežu i nije uspeo da je zahvati kako treba.

22:31

Počela je utakmica

20:38

Nokaut faza



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20:30

Sastavi Nemačka - Paragvaj

Stadion: Boston

Sudija: Žalal Žajed (Maroko)

Nemačka: Nojer - Ridiger, Ta, Kimih, Braun - Pavlović, Virc, Sane, Nmeča - Haverc, Undav. Selektor: Julijan Nagelsman.

Paragvaj: Gil - Kaseres, Alonso, Kanale, Gomez - Almiron, Kubas, Bobadilja, Galarca - Ensiso, Avalos. Selektor: Gustavo Alfaro