NEMAČKA - PARAGVAJ: Kakav šok u Bostonu, "Panceri" na kolenima
Fudbalske reprezentacija Nemačke i Paragvaja od 22.30 časova u Bostonu igraju utakmicu osmine finala na Svetskom prvenstvu.
Nemačka je u Boston stigla kao prvak Grupe E u kojoj je osvojila šest bodova, sa dve pobede i jednim porazom.
Paragvaj je bio treći u Grupi D, iza SAD i Australije. Ostvario je po jednu pobedu, poraz i remi.
Pobednik ove utakmice u osmini finala će 4. jula igrati protiv boljeg iz duela Francuska - Švedska.
42' - GOOOL! Nemačka - Paragvaj 0:1
Hulio Ensiso je realizovao fantastičan napad "Albiroje".
Paragvajci su se uglavnom branili, a onda je krenuo napad po desnoj strani.Almiron je na sjajan način uposlio Bobadilju, ovaj centrirao sa desne strane, a potpuno usamljeni Ensiso glavom je sa 7-8 metara sproveo loptu u mrežu.
Paragvaj nije primio gol u poslednje dve utakmice
Odbrana Paragvaja za sada deluje veoma organizovano.
"Albiroja" je primila u tri utakmice u grupi četiri gola, što možda govori suprotno, ali je to lažna slika. Paragvaj je na otvaranju izgubio od Amerike sa 1:4, a zatim je u naredne dve utakmice, protiv Turske i Paragvaja, sačuvao mrežu.
23' - Hidratacija potrebna Nemcima
Blago je reći, smor od utakmice do prve pauze za hidrataciju.
Nemci ne nalaze načina da probiju bedem Paragvaja. Svih 10 fudbalera Paragvaja nalazi se unutar 30 metara od svog gola.
8' - Virc šutira preko gola
Videli smo prvi korner za Nemce, lopta se odbila do Virca koji je sa oko 18 metara bio u dobroj poziciji, ali je poslao loptu među dronove.
6' - Undav prvi u šansi za Nemce
Deniz Undav je prvi put starter na Mundijalu, umesto Musijale.
Dobio je loptu na desetak metara od gola, šutirao, ali nije bio ni blizu preciznosti.
2' - Velika šansa za Paragvaj
Alonso je posle kornera bio najbliži lopti, ali kao da je izgubio ravnotežu i nije uspeo da je zahvati kako treba.
Nokaut faza
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Sastavi Nemačka - Paragvaj
Stadion: Boston
Sudija: Žalal Žajed (Maroko)
Nemačka: Nojer - Ridiger, Ta, Kimih, Braun - Pavlović, Virc, Sane, Nmeča - Haverc, Undav. Selektor: Julijan Nagelsman.
Paragvaj: Gil - Kaseres, Alonso, Kanale, Gomez - Almiron, Kubas, Bobadilja, Galarca - Ensiso, Avalos. Selektor: Gustavo Alfaro