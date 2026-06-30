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Fudbalske reprezentacije Holandije i Maroka od tri časa po srpskom vremenu u Montereju igraju utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.

Holandija u meč ulazi sa prve pozicije u Grupi F, gde je zabeležila dve pobede i jedan remi.

Maroko je bio drugi u Grupi C, a takođe je ostvario dve pobede i jedan remi. Međutim, imao je lošiju gol-razliku u odnosu na Brazil.

Pobednik ove utakmice sastaće se u osmini finala u Hjustonu protiv Kanade.