HOLANDIJA - MAROKO: "Lavovi Atlasa" mnogo ozbiljniji, "Oranje" se probudilo tek u finišu
Fudbalske reprezentacije Holandije i Maroka od tri časa po srpskom vremenu u Montereju igraju utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Holandija u meč ulazi sa prve pozicije u Grupi F, gde je zabeležila dve pobede i jedan remi.
Maroko je bio drugi u Grupi C, a takođe je ostvario dve pobede i jedan remi. Međutim, imao je lošiju gol-razliku u odnosu na Brazil.
Pobednik ove utakmice sastaće se u osmini finala u Hjustonu protiv Kanade.
Plasman u osminu finala do sada su obezbedili Kanada, Brazil i Paragvaj.
45+5' - Neverovatna prilika za Maroko
Strašna prilika za Maroko. Hakimi je centrirao, a Saibari je propustio loptu na samo 2-3 metra od gola.
45+2' - Nova prilika za Maroko
Stvorila se prilika za Maroko, šutirao je El Ajnalui, ali preko gola.
44' - Prvi šut Holanđana na meču
Van de Ven je šutirao sa oko 25 metara, lopta je išla pod prečku, ali je golman Jasin Bunu sjajnom intervencijom poslao loptu u korner.
39' - Nema šansi, ali ima krvi
Štoper Holandije Van Heke završio je na travi sa krvavom glavom.
Jedan od fudbalera Maroka zakačio ga je kolenom i raskrvario.
21' - Nova odbrana Verbrugena
Hakimi šutira sa ivice šesnaesterca, Verbrugen ponovo sjajno interveniše.
20' - Prvo uzbuđenje na meču
Izuzetna odbrana golmana Holandije.
El Ajnaui je šutirao sa 3-4 metara posle kornera, ali je Verbrugen sjajno intervenisao.
13' - Gotovo da i nema igre
Vrlo oštri stratovi na obe strane i puno prekida u uvodnim minutama ove utakmice. Jasno je da je ulog veliki i da su obe reprezentacije na oprezu.
Nokaut faza
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Sastavi
HOLANDIJA - MAROKO
Stadion: Monterej
Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)
HOLANDIJA: Verbrugen - Van Dajk, Ake, Van Heke - Van de Ven, Damfris, Gravenberč, De Jong - Gakpo, Brobi, Samervil. Selektor: Ronald Kuman
MAROKO: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Rijad - Buadi, Unahi, Saibari, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Mohamed Uabi