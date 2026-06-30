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3:51

Kraj prvog poluvremena

3:50

45+5' - Neverovatna prilika za Maroko

Strašna prilika za Maroko. Hakimi je centrirao, a Saibari je propustio loptu na samo 2-3 metra od gola.

3:48

45+2' - Nova prilika za Maroko

Stvorila se prilika za Maroko, šutirao je El Ajnalui, ali preko gola.

3:43

44' - Prvi šut Holanđana na meču

Van de Ven je šutirao sa oko 25 metara, lopta je išla pod prečku, ali je golman Jasin Bunu sjajnom intervencijom poslao loptu u korner.

3:39

39' - Nema šansi, ali ima krvi

Štoper Holandije Van Heke završio je na travi sa krvavom glavom.

Jedan od fudbalera Maroka zakačio ga je kolenom i raskrvario. 

3:20

21' - Nova odbrana Verbrugena

Hakimi šutira sa ivice šesnaesterca, Verbrugen ponovo sjajno interveniše.

3:19

20' - Prvo uzbuđenje na meču

Izuzetna odbrana golmana Holandije.

El Ajnaui je šutirao sa 3-4 metara posle kornera, ali je Verbrugen sjajno intervenisao.

3:16

Navijači Maroka

3:15

Navijači Holandije

3:13

13' - Gotovo da i nema igre

Vrlo oštri stratovi na obe strane i puno prekida u uvodnim minutama ove utakmice. Jasno je da je ulog veliki i da su obe reprezentacije na oprezu.

3:00

Počela je utakmica

2:36

Nokaut faza



Cup tree provided by Sofascore

2:14

Sastavi

HOLANDIJA - MAROKO

Stadion: Monterej

Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)

HOLANDIJA: Verbrugen - Van Dajk, Ake, Van Heke - Van de Ven, Damfris, Gravenberč, De Jong - Gakpo, Brobi, Samervil. Selektor: Ronald Kuman

MAROKO: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Rijad - Buadi, Unahi, Saibari, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Mohamed Uabi