NORVEŠKA - OBALA SLONOVAČE 0:0
MUNDIJAL 2026
NORVEŠKA - OBALA SLONOVAČE: Nastavlja se spektakl na Mundijalu - strašni Haland napada Slonove! Ko ide na megdan Brazilu?
Fudbaleri Norveške i Obale Slonovače sastaju se u osmini finala Svetskog prvenstva.
Utakmica se igra u Dalasu sa početkom u 19 časova.
Uživo
Samo ključni događaji
19:09
8. minut - Miran početak utakmice u Dalasu
Početno ispitivanje snaga , igra se između dva šesnaesterca.
17:51
Sastavi:
Obala Slonovače: Fofana - Due, Kosounu, Agbadu, Konan - Sangare, Kesi, Ulai - Pepe, Diomande, Boni.
Norveška: Niland - Pederson, Ajer, Lisaker, Vulf - Berge, Berg, Odegard, Serlot, Nusa, Haland.
17:32
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
Kostur takmičenja
Жреб спонзорисан од стране Sofascore
17:30
Пласман обезедио Sofascore
Obala Slonovače iza Nemačke
Пласман обезедио Sofascore
Slonovi su takođe završili na drugom mestu u grupi E, zbog poraza u međusobnom duelu od Pancera.
17:22
Пласман обезедио Sofascore
Norveška iza Francuske
Пласман обезедио Sofascore
Norveška je zauzela drugo mesto u grupi G sa 6 bodova iza maksimalne Francuske.
1 · Reaguj
Komentariši