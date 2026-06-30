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19:09

8. minut - Miran početak utakmice u Dalasu

Početno ispitivanje snaga , igra se između dva šesnaesterca.

19:00

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Dalasu između Norveške i Obale Slonovače.

19:00

Pobednik ide na megdan Brazilu

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17:51

Sastavi:

Obala Slonovače: Fofana - Due, Kosounu, Agbadu, Konan - Sangare, Kesi, Ulai - Pepe, Diomande, Boni.

Norveška: Niland - Pederson, Ajer, Lisaker, Vulf - Berge, Berg, Odegard, Serlot, Nusa, Haland.

17:32

Kostur takmičenja



Жреб спонзорисан од стране Sofascore

17:30

Obala Slonovače iza Nemačke



Пласман обезедио Sofascore

Slonovi su takođe završili na drugom mestu u grupi E, zbog poraza u međusobnom duelu od Pancera.

17:22

Norveška iza Francuske



Пласман обезедио Sofascore

Norveška je zauzela drugo mesto u grupi G sa 6 bodova iza maksimalne Francuske.