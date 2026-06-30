FRANCUSKA - ŠVEDSKA: Mbape u poslednjim sekundama doneo "Petlovima" vođstvo
Fudbalske reprezentacije Francuske i Švedske sastaju se u okviru šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od 23 časa po srpskom vremenu igra u Nju Džersiju.
Francuska ulazi u utakmicu kao pobednik Grupe I sa maksimalnim učinkom.
Švedska je zauzela treće mesto u Grupi F, iza Holandije i Japana, selekcija koje su ispale već u ovoj fazi takmičenja.
Pobednik će u osmini finala igrati protiv Paragvaja.
45+1' - Umalo iznenađenje
Šveđani su propustili sjajnu šansu za izjednačenje. Eliot Stroud je šutirao pored gola
45' - GOOOL! Francuska - Švedska 1:0
Kilijan Mbape postiže vodeći gol! Peti na šampionatu.
Francuzi su izveli korner, Mbape je primio loptu skroz levo od gola Švedske, ušao je u sredinu, prešao između dvojice igrača i pogodio mrežu.
42' - Duvaju vetrovi oko gola Švedske
Olise je oprobao šut sa oko 18 metara, ali je lopta otišla pored stative.
40' - Još jedan pokušaj Mbapea
Šutirao je najbolji strelac Francuza, međutim pravo u golmana Zeterstroma.
36' - Šansa i za Švedsku
Ni Šveđani se baziraju samo na odbranu. Isak ponovo preti, lopta odlazi pored stative. Francuzi imaju devet pokušaja, a Šveđani dva do sada.
35' - Auuu, kakav potez Olisea! Stativa!
Dlaka je falila da prisustvujemo golu Mundijala.
Olise je sa ivice šesnaesterca zahvatio loptu makazicama i pogodio stativu! Šteta.
U nastavku je Dembele naleteo na loptu i poslao pored stative.
33' - Nova prilika za Rabioa
Šutirao je veznjak "Petlova" sa oko 25 metara, lopta ide preko prečke. Čudno je da su ga Šveđani ostavili samog na takvoj poziciji.
32' - Mbape pogodio stativu
Sjajna akcija Francuza po desnoj strani, Usman Dembele je pravi dar-mar, potom ubacio na drugu stranu, gde je Mbape bio sam na nekoliko metara od gola. Na njegovu žalost, pogodio je samo stativu.
30' - Rabio preti
Utisak je da Francuska polako pojačava napade.
Rabio je ušao u kazneni prostor sa leve strane, uspeo je da šutira ispod noge protivničkog igrača, međutim golman Švedske dobro brani.
28' - Šveđani pokušali da nadmudre Francuze
Izvela je Švedska slobodan udarac, očigleno je to uigrana akcija, međutim, Isak nije uspeo punom snagom da zahvati loptu i time opasnije pripreti golmanu Francuske.
20' - Gol ili ofsajd?
Mbape je izbio sam ispred golmana Švedske i postigao gol, ali su praktično milimetri odlučivali da je ofsajd. Pišemo poništeni gol Francuzima.
19' - Barkola je pripretio
Prošao je napadač Francuske po levoj strani, a onda šutirao preko gola.
3' - Šveđani prvi pripretili
Isak je šutirao, ali lopta nije bila jaka i problematična po Manjana. Beležimo prvi šut u okvir gola.
Sastavi
FRANCUSKA - ŠVEDSKA
Stadion: Nju Džersi
Sudija: Dani Makele (Holandija)
Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Čuameni, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Barkola. Selektor: Didije Dešam
Švedska: Videl Zeterstrom - Lagerbelke, Lindelof, Gudmundson, Svenson, Stroud - Bergval, Ajari - Isak, Elanga, Đokereš. Selektor: Grejem Poter