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23:49

Kraj prvog poluvremena

23:46

45+1' - Umalo iznenađenje

Šveđani su propustili sjajnu šansu za izjednačenje. Eliot Stroud je šutirao pored gola

23:45

45' - GOOOL! Francuska - Švedska 1:0

Kilijan Mbape postiže vodeći gol! Peti na šampionatu.

Francuzi su izveli korner, Mbape je primio loptu skroz levo od gola Švedske, ušao je u sredinu, prešao između dvojice igrača i pogodio mrežu.

23:41

42' - Duvaju vetrovi oko gola Švedske

Olise je oprobao šut sa oko 18 metara, ali je lopta otišla pored stative.

23:40

40' - Još jedan pokušaj Mbapea

Šutirao je najbolji strelac Francuza, međutim pravo u golmana Zeterstroma.

23:36

36' - Šansa i za Švedsku

Ni Šveđani se baziraju samo na odbranu. Isak ponovo preti, lopta odlazi pored stative. Francuzi imaju devet pokušaja, a Šveđani dva do sada.

23:35

35' - Auuu, kakav potez Olisea! Stativa!

Dlaka je falila da prisustvujemo golu Mundijala.

Olise je sa ivice šesnaesterca zahvatio loptu makazicama i pogodio stativu! Šteta.

U nastavku je Dembele naleteo na loptu i poslao pored stative.

23:32

33' - Nova prilika za Rabioa

Šutirao je veznjak "Petlova" sa oko 25 metara, lopta ide preko prečke. Čudno je da su ga Šveđani ostavili samog na takvoj poziciji.

23:31

32' - Mbape pogodio stativu

Sjajna akcija Francuza po desnoj strani, Usman Dembele je pravi dar-mar, potom ubacio na drugu stranu, gde je Mbape bio sam na nekoliko metara od gola. Na njegovu žalost, pogodio je samo stativu.

23:30

30' - Rabio preti

Utisak je da Francuska polako pojačava napade.

Rabio je ušao u kazneni prostor sa leve strane, uspeo je da šutira ispod noge protivničkog igrača, međutim golman Švedske dobro brani.

23:27

28' - Šveđani pokušali da nadmudre Francuze

Izvela je Švedska slobodan udarac, očigleno je to uigrana akcija, međutim, Isak nije uspeo punom snagom da zahvati loptu i time opasnije pripreti golmanu Francuske.

23:20

20' - Gol ili ofsajd?

Mbape je izbio sam ispred golmana Švedske i postigao gol, ali su praktično milimetri odlučivali da je ofsajd. Pišemo poništeni gol Francuzima.

23:19

19' - Barkola je pripretio

Prošao je napadač Francuske po levoj strani, a onda šutirao preko gola.

23:02

3' - Šveđani prvi pripretili

Isak je šutirao, ali lopta nije bila jaka i problematična po Manjana. Beležimo prvi šut u okvir gola.

23:00

Počela je utakmica

21:01

Sastavi

FRANCUSKA - ŠVEDSKA

Stadion: Nju Džersi

Sudija: Dani Makele (Holandija)

Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Čuameni, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Barkola. Selektor: Didije Dešam

Švedska: Videl Zeterstrom - Lagerbelke, Lindelof, Gudmundson, Svenson, Stroud - Bergval, Ajari - Isak, Elanga, Đokereš. Selektor: Grejem Poter