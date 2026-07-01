MEKSIKO - EKVADOR 0:0
FIFA WC 2026
MEKSIKO - EKVADOR: Čeka nas spektakl na stadionu Asteka
Fudbaleri Meksika i Ekvadora od tri časa po srpskom vremenu u Meksiko Sitiju igraju utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Pobednik ove utakmice igraće u osmini finala protiv boljeg iz duela Engleska - DR Kongo.
Navijači Meksika na Mundijalu Foto: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia
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Meksiko je u grupnoj fazi bio prvi u Grupi A sa maksimalnim učinkom.
Ekvador je bio treći u Grupi E iza Nemačke i Obale slonovače.
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Sastavi
MEKSIKO - EKVADOR
Stadion: Meksiko Siti
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)
Meksiko: Rangel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Himenez, Kvinones, Alvarado. Selektor: Havijer Agire.
Ekvador: Galindez - Hinkapi, Ordonez, Pačo - Vite, Franko, Kaisedo - Jeboa, Valensija, Plata, Angulo. Selektor: Sebastijan Andres Bekasese
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