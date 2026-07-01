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Nokaut faza



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1:44

Sastavi

MEKSIKO - EKVADOR

Stadion: Meksiko Siti

Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)

Meksiko: Rangel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Himenez, Kvinones, Alvarado. Selektor: Havijer Agire.

Ekvador: Galindez - Hinkapi, Ordonez, Pačo - Vite, Franko, Kaisedo - Jeboa, Valensija, Plata, Angulo. Selektor: Sebastijan Andres Bekasese