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19:51

Očajno prvo poluvreme!

Veliki broj faulova, prljava igra Maroka i tek poneka šansa za Kanadu, obeležili su prvih 45 minuta fudbala u Hjustonu.

19:40

39' Frka!

Hakimi je ušao u "klinč" sa Kanađanima, nakon čega su mu pridružili i ostali saigrači - ipak, nije bilo ozbiljnijeg sukoba.

19:37

35' Mrtvo more u Hjustonu!

Kanada za sada bolji rival, Marokonci se baš muče...

19:22

21' Katastrofa!

Saibari zbog povrede mora napolje, u igri je Rahimi

19:11

10' Zicer!

Olavosej je sam izašao ispred Bona, ali nije pgodio - ostaje 0:0!

19:06

4' Domaćin preti!

Žestok start Kanade!

18:55

Prvo poluvreme!

Sve je spremno za početak!

Sastavi:

Kanada (4-4-2): Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea - Bjukenan, Sigur, Eustakio, Ahmed - Dž. Dejvid, Oluvaseji

Maroko (4-2-3-1): Bono - Mazraui, Halhal, Diop, Hakimi - El Ajnaui, Buadi - El Kanus, Unahi, Dijaz - Saibari

18:40

Dobrodošli na lajv prenos meča Kanada - Maroko!

Počinje borba!