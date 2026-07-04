Kanada - Maroko 0:0
mundijal 2026
KANADA - MAROKO! Očajni Marokanci - strava i užas od fudbala u Hjustonu!
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19:51
Očajno prvo poluvreme!
Veliki broj faulova, prljava igra Maroka i tek poneka šansa za Kanadu, obeležili su prvih 45 minuta fudbala u Hjustonu.
19:40
39' Frka!
Hakimi je ušao u "klinč" sa Kanađanima, nakon čega su mu pridružili i ostali saigrači - ipak, nije bilo ozbiljnijeg sukoba.
18:55
Prvo poluvreme!
Sve je spremno za početak!
Sastavi:
Kanada (4-4-2): Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea - Bjukenan, Sigur, Eustakio, Ahmed - Dž. Dejvid, Oluvaseji
Maroko (4-2-3-1): Bono - Mazraui, Halhal, Diop, Hakimi - El Ajnaui, Buadi - El Kanus, Unahi, Dijaz - Saibari
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