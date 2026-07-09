Svi događaji
Od najnovijeg
18:30

Maroko traži osvetu za Katar

Prvi i jedini put Francuska i Maroko su odigrali zvaničnu utakmicu na prošlom Svetskom prvenstvu u Kataru.

Francuska je 14. decembra 2022. godine na stadionu "Al Bajt" u Dohi slavila sa 2:0 u polufinalu.

Golove za "Galske petlove" postigli su Teo Ernandez u 5. minutu i Randal Kolo Muani u 79. minutu.

Francuska je kasnije poražena od Argentine u finalu, dok je Maroko na kraju bio četvrti posle poraza od Hrvatske.

18:29

Nokaut faza



Cup tree provided by Sofascore

18:14

Sastavi timova

FRANCUSKA - MAROKO

Stadion: Boston

Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)

Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam

Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.