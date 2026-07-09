FRANCUSKA - MAROKO: Lavovi Atlasa željni revanša protiv Galskih petlova
Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka od 22 časa po srpskom vremenu igraju prvo četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na "Žilet" stadionu u Bostonu.
Pobednik ove utakmice igraće u polufinalu protiv pobednika meča Španija - Belgija.
Maroko traži osvetu za Katar
Prvi i jedini put Francuska i Maroko su odigrali zvaničnu utakmicu na prošlom Svetskom prvenstvu u Kataru.
Francuska je 14. decembra 2022. godine na stadionu "Al Bajt" u Dohi slavila sa 2:0 u polufinalu.
Golove za "Galske petlove" postigli su Teo Ernandez u 5. minutu i Randal Kolo Muani u 79. minutu.
Francuska je kasnije poražena od Argentine u finalu, dok je Maroko na kraju bio četvrti posle poraza od Hrvatske.
Nokaut faza
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Sastavi timova
FRANCUSKA - MAROKO
Stadion: Boston
Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)
Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam
Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.