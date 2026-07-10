Svi događaji
Od najnovijeg
20:07

"Crvena furija" bez primljenog gola

Reprezentacija Španije jedina je među četvrtfinalistima koja do sada nije primila gol na Mundijalu.

U pet utakmica "Crvena furija" je ostvarila četiri pobede i jedan remi, uz gol razliku 9:0.

Belgija ima tri pobede i dva remija, uz gol razliku 13:5.

20:04

Španija u nizu od 5 pobeda nad Belgijom

Španija i Belgija su poslednji put igrali 2009. godine u okviru kvalifikacija za Mundijal 2010. godine.

Španija je tada u La Korunji slavila sa 5:0.

Bila je to peta uzastopna pobeda "Furije" nad "Đavolima".

Podsetimo, kasnije je Španija postala šampion sveta.

17:03

Sastavi

ŠPANIJA - BELGIJA

Stadion: Los Anđeles

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurela - Ruiz, Baena, Rodri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente

Belgija: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Engoj - De Brujne, Tilemans, Raskin - Trosar, Doku, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija