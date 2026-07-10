ŠPANIJA - BELGIJA: Ko će na megdan Francuskoj u polufinalu?
Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije igraju drugo četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od 21 čas po srpskom vremenu igra u Los Anđelesu.
Pobednik ove utakmice igraće u polufinalnu protiv Francuske.
"Crvena furija" bez primljenog gola
Reprezentacija Španije jedina je među četvrtfinalistima koja do sada nije primila gol na Mundijalu.
U pet utakmica "Crvena furija" je ostvarila četiri pobede i jedan remi, uz gol razliku 9:0.
Belgija ima tri pobede i dva remija, uz gol razliku 13:5.
Španija u nizu od 5 pobeda nad Belgijom
Španija i Belgija su poslednji put igrali 2009. godine u okviru kvalifikacija za Mundijal 2010. godine.
Španija je tada u La Korunji slavila sa 5:0.
Bila je to peta uzastopna pobeda "Furije" nad "Đavolima".
Podsetimo, kasnije je Španija postala šampion sveta.
Sastavi
ŠPANIJA - BELGIJA
Stadion: Los Anđeles
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
Španija: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurela - Ruiz, Baena, Rodri - Olmo, Jamal, Ojarzabal. Selektor: Luis de la Fuente
Belgija: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Engoj - De Brujne, Tilemans, Raskin - Trosar, Doku, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija