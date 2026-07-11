NORVEŠKA - ENGLESKA 0:0
FIFA WC 2026
NORVEŠKA - ENGLESKA: Ovaj meč čeka ceo svet! Objavljeni su sastavi
Fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske igraju treće četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.
Utakmica za je zakazana za 23 časa po srpskom vremenu, a igra se u Majamiju.
Poznat je prvi polufinalni par Francuska - Španija, dok će pobednik ove utakmice u drugom polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Argentina - Švajcarska.
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Sastavi
Norveška - Engleska
Stadion: Majami
Sudija: Klemen Turpan (Francuska)
Norveška: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard, Šjelderup - Serlot, Haland, Rajerson. Selektor: Stole Solbaken
Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Stons, Guehi - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel
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