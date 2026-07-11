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Planetarna popularnost Halanda

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Mundijal 2026, Erling Haland

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Ovako su norveški navijači čekali meč

19:21

Ovako su engleski navijači čekali meč

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Nokaut faza



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19:11

Sastavi

Norveška - Engleska

Stadion: Majami

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

Norveška: Niland - Ajer, Moler Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard, Šjelderup - Serlot, Haland, Rajerson. Selektor: Stole Solbaken

Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Stons, Guehi - Rajs, Anderson, Belingem - Kejn, Gordon, Madueke. Selektor: Tomas Tuhel