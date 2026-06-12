Partizan - Dubai 33:33
finale
PARTIZAN - DUBAI! Sudije uništavaju crno-bele, drama u Areni!
Košarkaši Partizana dočekuju Dubai u četvrtoj utakmici finala plej-ofa ABA lige u Beogradskoj areni od 20.00.
Dubai trenutno vodi sa 2-1 u seriji.
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20:39
15' Vratio se Partizan, ali sudije su na udaru!
Nekoliko sumnjivih odluka na štetu Partizana - navijači su arbitre počastili zvižducima. Crno-beli se vratili iz minusa 33:33!
20:08
6' Gosti vode!
Partizan je loše ušao u meč, a najgori akter kod crno-belih j bioe Sterling Braun. Penjaroja je mora da ga zameni - 10:13.
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