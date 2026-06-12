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20:39

15' Vratio se Partizan, ali sudije su na udaru!

Nekoliko sumnjivih odluka na štetu Partizana - navijači su arbitre počastili zvižducima. Crno-beli se vratili iz minusa 33:33!

20:28

12' Dubai dodao gas...

Gosti ponovo idu na plus 6 - 27:21.

20:23

Kraj prve deonice!

Velika borba u Areni - gosti vode sa 23:21.

20:17

9' Preokret!

Serija Partizana koji vodi 21:20! 

20:08

6' Gosti vode!

Partizan je loše ušao u meč, a najgori akter kod crno-belih j bioe Sterling Braun. Penjaroja je mora da ga zameni - 10:13.

20:04

4' Loš početak Partizana!

Dubai ima plus sedam - 9:2, crno-beli mlaki na startu.

19:54

Prva četvrtina!

Sve je spremno za početak okršaja u Areni!

19:03

Dobrodošli na lajv prenos meča Partizan - Dubai!

Crno-beli žele da poravnaju rezultat u finalnoj seriji!