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21:36

2. četvrtina

Srbija u drugu četvrtinu ulazi sa 14 poena prednosti - 25:11.

Andrej Lučić trojkom i svojim 13. poenom otvara drugu četvrtinu - 28:11

Ali, kakvu odbranu igraju naši košarkaši! Sveli su Španiju na samo 11 poena za 13 minuta.

Mitar Bošnjaković stiže do svog 13. poena - 30:11

21:12

1. četvrtina

Sa malim zakašnjenjem počela je utakmica u Ljubljani. Razlog je što se odužilo prvo polufilane između Slovenije i Francuske.

Sjajan uvod u meč Andreja Lučića, postigao je sedam od 13 poena Srbije u prvih pet minuta. Prati ga Bošnjaković, koji je vezao pet poena, pa Srbija posle pet minuta vodi sa 15:10

Auuu, kakva trojka Mitra Bošnjakovića, pogodio je trojku pod faulom za 21:10 u 7. minutu. Pogodio je i dodatno bacanje za 22:10. Njegovih 11 poena, Lučić ima 8. 

Sjajna prva četvrtina "Orlića". Bošnjaković je upisao 11 poena, a Lučić 10 za vođstvo Srbije 25:11 posle 10 minuta igre.

19:29

I Srbija i Španija sve ekipe dobijali dvocifrenom razlikom

I Srbija i Španija su u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva ostvarili maksimalan učinak. Obe reprezentacije su ostvarile po pet pobeda, a sve su bile izražene dvocifrenom razlikom.

Srbija je u grupi savladala Poljsku sa 84:67, Litvaniju sa 79:57 i Letoniju sa 89:66.

U osmini finala je stradala Italija sa 86:63, a u četvrtfinalu Grčka sa 92:66.

Španija je u grupi rušila redom Belgiju 81:58, Hrvatsku 84:60 i Grčku 81:67.

Potom je u osmini finala savladala Rumuniju sa 77:59, a u četvrtfinalu Nemačku sa 88:69.

19:24

Sastavi

Srbija - Španija

Hala: Stožice, Ljubljana

Sudije: Baldini (Ita), Matejek (Češ), Georgijev (Bug)

Srbija: Popović, Džepina, Radović, Tofoski, Đurić, Lučić, Bošnjaković, Šojić, Bundalo, Stanojević, Ostojić, Šuput. Selektor: Nemanja Jovanović

Španija: Alosen, Blanko, Rodrigez, Gaspa, Garmendija, Karot, Arijas, Tores, Viljar, Amon, Sebolija, Enabulele. Selektor: Karlos Marko Vinjas.