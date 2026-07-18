SRBIJA - ŠPANIJA: "Orlići" gaze "Furiju"! Lučić i Bošnjaković briljiraju
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, igraju protiv Španije polufinale Evropskog prvenstva.
Utakmica u hali "Stožice" u Ljubljani" igra se od 21 čas.
Pobednik meča igraće za titulu protiv domaćina Slovenije, koja je u uzbudljivoj završnici savladala Francusku sa 91:89. Poene odluke postigao je Petkovski dve sekunde pre kraja.
2. četvrtina
Srbija u drugu četvrtinu ulazi sa 14 poena prednosti - 25:11.
Andrej Lučić trojkom i svojim 13. poenom otvara drugu četvrtinu - 28:11.
Ali, kakvu odbranu igraju naši košarkaši! Sveli su Španiju na samo 11 poena za 13 minuta.
Mitar Bošnjaković stiže do svog 13. poena - 30:11.
1. četvrtina
Sa malim zakašnjenjem počela je utakmica u Ljubljani. Razlog je što se odužilo prvo polufilane između Slovenije i Francuske.
Sjajan uvod u meč Andreja Lučića, postigao je sedam od 13 poena Srbije u prvih pet minuta. Prati ga Bošnjaković, koji je vezao pet poena, pa Srbija posle pet minuta vodi sa 15:10.
Auuu, kakva trojka Mitra Bošnjakovića, pogodio je trojku pod faulom za 21:10 u 7. minutu. Pogodio je i dodatno bacanje za 22:10. Njegovih 11 poena, Lučić ima 8.
Sjajna prva četvrtina "Orlića". Bošnjaković je upisao 11 poena, a Lučić 10 za vođstvo Srbije 25:11 posle 10 minuta igre.
I Srbija i Španija sve ekipe dobijali dvocifrenom razlikom
I Srbija i Španija su u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva ostvarili maksimalan učinak. Obe reprezentacije su ostvarile po pet pobeda, a sve su bile izražene dvocifrenom razlikom.
Srbija je u grupi savladala Poljsku sa 84:67, Litvaniju sa 79:57 i Letoniju sa 89:66.
U osmini finala je stradala Italija sa 86:63, a u četvrtfinalu Grčka sa 92:66.
Španija je u grupi rušila redom Belgiju 81:58, Hrvatsku 84:60 i Grčku 81:67.
Potom je u osmini finala savladala Rumuniju sa 77:59, a u četvrtfinalu Nemačku sa 88:69.
Sastavi
Srbija - Španija
Hala: Stožice, Ljubljana
Sudije: Baldini (Ita), Matejek (Češ), Georgijev (Bug)
Srbija: Popović, Džepina, Radović, Tofoski, Đurić, Lučić, Bošnjaković, Šojić, Bundalo, Stanojević, Ostojić, Šuput. Selektor: Nemanja Jovanović
Španija: Alosen, Blanko, Rodrigez, Gaspa, Garmendija, Karot, Arijas, Tores, Viljar, Amon, Sebolija, Enabulele. Selektor: Karlos Marko Vinjas.