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20:04

3. minut - 7:7

Aleksa Avramović postiže prve poene za Srbiju. A potom trojka Nikole Jokića za priključak Orlova.

19:58

1. minut - 0:5

Srbija je krenula u petorci Avramović, Gudurić, Dobrić, Jović i Jokić. Orlovi su loše ušli u meč, Island je vezao pet poena.

17:06

Alimpijević pred Island

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ PRESEKAO! Jokić predvodi Orlove protiv Islanda, ali Srbiju je zadesio VELIKI PEH!
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17:04

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Prrve tri ekipe izboriće plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027 godine.