SRBIJA - ISLAND
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET
SRBIJA - ISLAND: Orlovi kreću ka Mundobasketu, Jokić i drugovi protiv autsajdera u Areni!
Košarkaši Srbije dočekuju Island u prvom meču drugog kluba kvalifikacija za Mundobasket.
Utakmica se igra u Beogradskoj Areni sa početkom u 20 časova.
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20:04
3. minut - 7:7
Aleksa Avramović postiže prve poene za Srbiju. A potom trojka Nikole Jokića za priključak Orlova.
19:58
1. minut - 0:5
Srbija je krenula u petorci Avramović, Gudurić, Dobrić, Jović i Jokić. Orlovi su loše ušli u meč, Island je vezao pet poena.
17:04
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Prrve tri ekipe izboriće plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027 godine.
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