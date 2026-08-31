ITALIJA - SRBIJA: Orlovi na teškom iskušenju! Jokić i ekpa protiv 10.000 navijača i tradicije
Muška košarkaška reprezentacija Srbije gostuje Italiji u okviru 2. kola druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.
Utakmica se igra od 19.30 časova u hali "Vitrifrigo", kapaciteta 10.300 mesta.
Azuri poslednjih 7 godina nerešiva enigma
Iako u međusobnom skoru na zvaničnim utakmicama vodi sa 7:3, Srbija ipak ne može da se pohvali svojim učinkom. Prosto, u poslednjih sedam godina ne zna za pobedu.
Italija je u nizu od tri pobede, a poslednju je dobila na Mundobasketu 2023. godine rezultatom 78:76.
Srbija je poslednji put pobedila 2019. na Mundijalu u Kini 102:95.
Tabela
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Sastavi
ITALIJA - SRBIJA
Hala: Pezaro, Kapacitet: 10.300
Sudije: Čeka (Španija), Prakš (Mađarska), Helmsteins (Letonija)
ITALIJA:
SRBIJA: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak. Trener: Dušan Alimpijević