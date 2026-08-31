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17:00

Azuri poslednjih 7 godina nerešiva enigma

Iako u međusobnom skoru na zvaničnim utakmicama vodi sa 7:3, Srbija ipak ne može da se pohvali svojim učinkom. Prosto, u poslednjih sedam godina ne zna za pobedu.

Italija je u nizu od tri pobede, a poslednju je dobila na Mundobasketu 2023. godine rezultatom 78:76.

Srbija je poslednji put pobedila 2019. na Mundijalu u Kini 102:95. 

16:36

Tabela



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16:20

Sastavi

ITALIJA - SRBIJA

Hala: Pezaro, Kapacitet: 10.300

Sudije: Čeka (Španija), Prakš (Mađarska), Helmsteins (Letonija)

ITALIJA: 

SRBIJA: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak. Trener: Dušan Alimpijević