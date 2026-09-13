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15:05

Prva četvrtina - 18:34!

Ovo nikako ne valja, Zvezda mora mnogo bolje u nastavku... Bleda i mekana odbrana Zvezde u prvoj četvrtini. Robinson i Lidel lagano prolaze i pogađaju bez većeg otpora, dok u napadu crveno-beli deluju potpuno bezidejno i van ritma.

Džonatan Motli je doneo priželjkivanu živost u igru Zvezde sa dva vezana pogotka, ali je odbrana crveno-belih nastavila da deluje izuzetno loše.

Nakon tehničke greške dosuđene klupi Arisa, Nvora je promašio dodatno slobodno bacanje, da bi već u narednom posedu napravio i faul u napadu. Finiš četvrtine pripao je Morganu, koji je rutinski pogodio za dva poena i postavio ubedljivih 34:18 u korist grčkog tima na prvom malom odmoru.

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