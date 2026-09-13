CRVENA ZVEZDA - ARIS: Crveno-beli se raspali na početku meča! Ovo je katastrofa!
Košarkaši Crvene zvezde i Arisa od 14.45 časova odmeravaju snage u borbi za treće mesto na pripremnom turniru na Kipru.
Tekstualni prenos ove utakmice možete uživo pratiti na sajtu Kurir.rs.
Podsetimo, crveno-beli su bez plasmana u finale ostali nakon poraza od Olimpijakosa u polufinalnom okršaju.
Prva četvrtina - 18:34!
Ovo nikako ne valja, Zvezda mora mnogo bolje u nastavku... Bleda i mekana odbrana Zvezde u prvoj četvrtini. Robinson i Lidel lagano prolaze i pogađaju bez većeg otpora, dok u napadu crveno-beli deluju potpuno bezidejno i van ritma.
Džonatan Motli je doneo priželjkivanu živost u igru Zvezde sa dva vezana pogotka, ali je odbrana crveno-belih nastavila da deluje izuzetno loše.
Nakon tehničke greške dosuđene klupi Arisa, Nvora je promašio dodatno slobodno bacanje, da bi već u narednom posedu napravio i faul u napadu. Finiš četvrtine pripao je Morganu, koji je rutinski pogodio za dva poena i postavio ubedljivih 34:18 u korist grčkog tima na prvom malom odmoru.
Odželej se povredio!
Loša situacija za Zvezdu na početku meča, Robinson je u jednom napadu zakucao, a Semi Odželej je izvrnuo zglob. To nikako ne valja...