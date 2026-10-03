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Trener košarkaša FMP-a Saša Nikitović izjavio je danas pred prvu utakmicu ove sezone u ABA ligi da njegova ekipa mora da odigra najbolje što ume kako bi parirala Crvenoj zvezdi.

Košarkaši FMP-a dočekaće u nedelju od 18 časova Crvenu zvezdu u dvorani u Železniku.

Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

"Počinjemo sezonu posle malo dužeg pripremnog dela koji nam je i bio potreban s obzirom da imamo osam novih igrača u sastavu. U prvoj takmičarskoj utakmici čeka nas najteži mogući protivnik. Mi moramo da radimo stvari koje najbolje umemo, čak i bolje nego što ih inače radimo. To je neophodno da bismo parirali Crvenoj zvezdi, a koliko ćemo u tome uspeti je teško predvideti jer nam je prva takmičarska utakmica u sezoni", rekao je Nikitović, a prenosi sajt kluba.

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