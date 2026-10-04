Crvena zvezda u nedelju od 18 časova počinje svoju ABA ligašku sezonu, a prvi rival biće joj FMP u Železniku.

Ibon Navarro će tako dobiti priliku da svoju ekipu prvi put povede u ABA ligi, posle početka sezone u Evroligi. Crveno-beli su ovog leta napravili značajne promene u sastavu, a od novog trenera očekuje se da postepeno uspostavi sistem i pronađe prave uloge za veliki broj novih igrača.