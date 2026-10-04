Crvena zvezda započinje ABA ligu protiv FMP-a u nedelju. Gledajte prenos na TV Arena sport premium 1.
ABA LIGA
ZVEZDA POČINJE ABA LIGU! Evo gde možete gledati utakmicu protiv FMP-a!
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Crvena zvezda u nedelju od 18 časova počinje svoju ABA ligašku sezonu, a prvi rival biće joj FMP u Železniku.
Meč drugog kola regionalnog takmičenja predstavlja prvi nastup crveno-belih u novoj sezoni ABA lige, nakon što je početak takmičenja pomeren zbog problema sa organizacijom suđenja.
Crvena zvezda
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir
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Ibon Navarro će tako dobiti priliku da svoju ekipu prvi put povede u ABA ligi, posle početka sezone u Evroligi. Crveno-beli su ovog leta napravili značajne promene u sastavu, a od novog trenera očekuje se da postepeno uspostavi sistem i pronađe prave uloge za veliki broj novih igrača.
Prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
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