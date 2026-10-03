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Drugo kolo španske Lige Endesa neće biti kompletirano ovog vikenda, pošto je duel Huventuda iz Badalone i Andore odložen zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Utakmica je trebalo da bude odigrana danas u dvorani Huventuda, ali je klub zbog loše vremenske prognoze i bezbednosti svih učesnika odlučio da suspenduje sve aktivnosti u kompleksu Olimpik.

Duel Huventuda i Andore zakazan je za 14. oktobar od 20 časova, a mesto odigravanja ostaje isto.

Pored utakmice Endesa lige, odloženi su i drugi događaji u dvorani. Do sutra u 14 časova neće biti održavani mečevi omladinskih selekcija, kao ni susret ženske Lige Femenina Čelendž između Huventuda i Valensije B.

Taj meč je prvobitno trebalo da bude odigran sutra od 12.30, ali je novi termin sreda, 7. oktobar od 20.15.

Bezbednost svih učesnika bila je prioritet, pa je zbog vremenskih uslova kompletan program u kompleksu Olimpik privremeno suspendovan.

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