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Cedevita Olimpiju je do prve pobede u novoj sezoni regionalnog takmičenja vodio Metju Hert sa 21 poenom, Entoni Kauan je dodao 18, dok je Urban Kroflič utakmicu završio sa 14 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Riki Ajzeja Makgil sa 15 poena, dok su po 13 poena postigli Lovro Mazalin i Halif Malik Betl.

Ekipa Cedevita Olimpije će u narednom kolu gostovati Širokom, dok će zagrebački tim dočekati Slovan.

Pobedu u Grupi A upisala je i Igokea, koja je kao domaćin slavila protiv Slovana iz Bratislave sa 97:89 (30:33, 25:13, 21:25, 21:18).

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Roman Pen sa 18 poena, dva poena manje ubacio je Đorđe Topolović, a 15 poena je postigao Nejtanijel Amir Pjer-Luis. U timu Slovana istakao se Zoran Nikolić sa 24 poena.

Igokea će u narednom kolu dočekati Borac, dok će Slovan u goste Ciboni.

Košarkaši Kluža su kao gosti savladali Beč sa 95:84 (25:19, 20:22, 21:15, 29:28), u utakmici drugog kola Grupe B.

Džavonte Smart je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 17 poena, 15 je dodao Uroš Plavšić, dok su Dževon Entoni Bes i Kristijan Kulame postigli po 14 poena. Na drugoj strani, najbolji je bio Aleksandar Langović sa 23 poena.

Kluž će u trećem kolu ABA lige dočekati Dubai, dok će Beč gostovati Partizanu.

(Beta)