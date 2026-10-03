- Znamo da je u pitanju veoma neugodan tim, posebno na svom parketu i kada igra kod kuće. Imaju iskusnih igrača koji će sigurno pronaći dodatnu motivaciju za ovakvu utakmicu. Sa druge strane, mi ćemo pokušati da uvedemo neke igrače u ritam i da, kao što smo i rekli, budemo bolji iz utakmice u utakmicu - istakao je Navaro.