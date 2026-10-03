Uoči premijernog kola ABA lige, Ibon Navaro govori o izazovima koje donosi ekipa FMP-a na domaćem terenu.
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OTKRIO SVE! Oglasio se Ibon Navaro uoči FMP-a!
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Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 18 časova gostuju ekipi FMP-a u Železniku, u okviru premijernog kola nove sezone regionalne ABA lige.
Uoči tog duela oglasio se trener Zvezde Ibon Navaro:
Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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- Znamo da je u pitanju veoma neugodan tim, posebno na svom parketu i kada igra kod kuće. Imaju iskusnih igrača koji će sigurno pronaći dodatnu motivaciju za ovakvu utakmicu. Sa druge strane, mi ćemo pokušati da uvedemo neke igrače u ritam i da, kao što smo i rekli, budemo bolji iz utakmice u utakmicu - istakao je Navaro.
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