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Bosnu su do prve pobede u regionalnom takmičenju vodili Darko Talić sa 18 i Redžinald Džordan Peri sa 14 poena. 

U poraženom timu najefikasniji su bili Džejlon Pipkins sa 15 i Danilo Nikolić sa 14 poena.

Košarkaši Bosne će u narednom kolu ABA lige gostovati Studentskom centru, dok će Spartak u goste Iliriji.

(Beta)

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