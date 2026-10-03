Košarkaši Bosne pobedili su u gostima ekipu subotičkog Spartaka sa 95:79 (23:25, 30:19, 21:14, 21:21), u utakmici drugog kola Grupe B ABA lige.
Košarka
BOSNA OČITALA LEKCIJU SPARTAKU: Subotičani doživeli težak poraz pred domaćom publikom
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Bosnu su do prve pobede u regionalnom takmičenju vodili Darko Talić sa 18 i Redžinald Džordan Peri sa 14 poena.
U poraženom timu najefikasniji su bili Džejlon Pipkins sa 15 i Danilo Nikolić sa 14 poena.
Košarkaši Bosne će u narednom kolu ABA lige gostovati Studentskom centru, dok će Spartak u goste Iliriji.
(Beta)
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