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Košarkaši Majamija pobedili su ekipu Toronta rezultatom 129:105 u predsezonskom meču NBA lige, koji je odigran u Kvebeku.

Najefikasniji u timu Majamija bio je Tim Hardavej sa 14 poena, dok je Pele Larson dodao 13.

Endrju Vigins je postigao 12 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Jović za nešto više od 17 minuta na terenu zabeležio 11 poena, sedam skokova, četiri asistencije i dve blokade. Bez Meng i Jan Šifelin su takođe pMajaostigli po 11 poena.

Bem Adejabo je dodao 10 poena, a novi košarkaš Majamija Janis Adetokumbo je imao učinak od devet poena, sedam asistencija i četiri uhvaćene lopte.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji su bili i Ar-Džej Beret i Tajrik Ki sa po 15 poena. Skoti Barns i Čaki Hepbern su ubacili po 11 poena.