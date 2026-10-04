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Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 18.30 časova ekipu Mege u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Utakmica će biti odigrana bez prisustva publike, pošto su "crno-beli" kažnjeni zbog incidenata navijača u finalu plej-ofa prošle sezone u ABA ligi.

"Juče smo imali dan da se odmorimo, a danas treniramo i pripremamo se za početak ABA lige. Što se nas tiče, najvažnije je da nastavimo da nadograđujemo našu igru", rekao je Đoan Penjaroja, preneo je zvanični sajt kluba.

Zamenik kapitena Partizana Žofri Lovernj izjavio je da će "crno-beli" morati da odigraju dobar meč ako žele da ostvare pobedu protiv Mege.

"Sutra nas očekuje prva utakmica u ABA ligi. Mega je dobar tim sa mladim igračima i verujem da ćemo morati da odigramo vrlo dobro protiv takve ekipe", naveo je Lovernj.