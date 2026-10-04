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Partizan je sezonu u Evroligi otvorio na način koji se ne pamti decenijama, sa tri uzastopne pobede, ali u Humskoj nema mesta za euforiju.

Predsednik crno-belih Ostoja Mijailović zadovoljan je onim što je ekipa pokazala, posebno karakterom i reakcijom u teškim momentima, ali istovremeno insistira na tome da se ostane čvrsto na zemlji.

Crno-beli su savladali rivale u prva tri kola, a dve pobede ostvarili su na gostovanjima u Parizu i Minhenu. Ipak, Mijailović podseća da tri utakmice ne mogu da promene sliku čitave sezone.

„Naravno da smo zadovoljni početkom, pre svega zato što smo, posle mnogo godina, uspeli da sastavimo tim koji od samog početka funkcioniše kao celina. To nije samo utisak, već o tome govore i činjenice. Partizan prethodnih 18 godina nije sezonu Evrolige počeo pobedom, a 35 godina nije otvorio evropsku sezonu sa tri uzastopne pobede. Uz to, dve od ove tri pobede ostvarili smo na gostovanjima u Parizu i Minhenu“, rekao je Mijailović za B92.sport.

Predsednik Partizana posebno je istakao da je ekipa uspela da ostane mirna uprkos brojnim promenama tokom leta, ali i kritikama sa kojima se klub suočavao.

„Posebno mi je drago što smo do ovoga došli posle leta u kojem je bilo mnogo promena, ali i mnogo pritisaka, kritika i osporavanja svega što smo radili. Mi unutar kluba nismo dozvolili da nas to poremeti. Znali smo kakav tim sportski sektor želi i u tome su imali i imaju podršku i mene kao predsednika i čitavog Upravnog odbora. Verovali smo u odluke koje donosimo.“

Ipak, Mijailović ne želi da se posle sjajnog starta izvode veliki zaključci.

„Tek smo na početku. Tri pobede ne znače da smo napravili veliku sezonu, ali pokazuju da je pravac kojim smo krenuli dobar. Navijači Partizana poseduju košarkaško znanje. Opet, njihova ogromna strast im daje za pravo da očekuju mnogo, ali i da nekada budu i razočarani, iako je šamar realnosti u pitanju. To je deo veličine ovog kluba i deo njegovog identiteta kroz istoriju. Pre početka sezone slušali smo različite procene. Bilo je i onih koji su govorili da je ovo ekipa za Evrokup. Istovremeno smo bili izloženi velikim kritikama i pritiscima zbog odluka koje smo donosili tokom leta. Nismo tada želeli da se sa bilo kim raspravljamo, a ne želimo ni danas. Najbolji odgovor daje se na terenu. Moramo da budemo dovoljno ozbiljni i da razumemo da 3-0 ništa ne garantuje. Sezona je veoma duga i sigurno će doći periodi kada neće sve izgledati ovako dobro".

Upravo je karakter ekipe ono što prvi čovek crno-belih izdvaja kao možda i najvažniju stvar. Partizan je u prve tri utakmice prolazio kroz teške periode, ali nije dozvoljavao protivnicima da ga slome.

„To me možda i najviše raduje. Rezultat je na kraju ono što se pamti, ali način na koji dolazite do rezultata govori mnogo više o potencijalu ekipe. Već smo imali teške periode u utakmicama, situacije kada rezultat nije išao u našem smeru, ali ekipa nije odustajala. Vidim energiju, zajedništvo, borbenost i veru igrača jednih u druge.“

Mijailović posebno apostrofira činjenicu da nema panike kada protivnik napravi seriju.

„Posebno mi se dopada što nema panike kada protivnik napravi seriju ili kada utakmica krene loše. Tim ostaje zajedno i nastavlja da igra. Takav karakter će nam biti veoma potreban jer će tokom sezone sigurno biti i mnogo težih trenutaka.“

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Partizan je tokom leta promenio veliki deo ekipe, ali je nova postava izuzetno brzo pronašla zajednički ritam. Mijailović kaže da ga kvalitet igrača nije iznenadio, jer je sportski sektor znao šta želi, ali jeste brzina kojom je ekipa počela da funkcioniše.

„Nisam iznenađen kvalitetom ekipe, jer smo znali kakve igrače i kakve ljude dovodimo. Nama je to sportski sektor jasno predočio. Moram da istaknem posvećenost tome da igrači koji se potpisuju budu kompatibilni. Ono što možda jeste pozitivno iznenađenje jeste brzina kojom su počeli da funkcionišu kao tim.“

Ipak, pravi test, smatra predsednik crno-belih, tek dolazi.

„Prava hemija se ne meri samo kada pobeđujete. Ona se vidi kada dođu porazi, povrede i teški periodi. Zato ćemo mnogo više o ovom timu znati za nekoliko meseci nego što znamo danas.“

Jedno od pitanja koje se prirodno nameće posle prvih utakmica jeste da li će Partizan dodatno reagovati na tržištu. Rotacija nije široka, a problemi sa povredama već su se pojavili.

Mijailović, međutim, jasno poručuje da tri pobede neće promeniti klupsku strategiju.

„Tri pobede neće promeniti činjenice u vezi sa našim rosterom. Nećemo donositi odluke ni pod euforijom posle pobeda, niti pod pritiskom posle eventualnih poraza. Nećemo biti mnogo mudri ako potvrdimo da imamo kratku rotaciju i određene probleme sa povredama. To se golim okom vidi.“

Partizan je, kako kaže, spreman da reaguje ukoliko se pojavi pravo rešenje, ali neće dovoditi igrače samo da bi se napravio potez.

„Radi se kao i do sada, struka procenjuje da li se na tržištu pojavio igrač koji kvalitetom i karakterom može stvarno da unapredi ovaj tim. Partizan je na tako nešto spreman da reaguje. Imamo stabilan klub i obezbeđen budžet, ali ne želimo da trošimo novac samo da bismo rekli da smo na papiru doveli još jednog ili dva igrača.“