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Crno-beli će biti domaćin u praznoj dvorani usled kazne koja je određena zbog incidenata tokom finala iz prošle sezone. 

Meč drugog kola regionalnog takmičenja predstavlja prvi nastup Partizana u novoj sezoni ABA lige, nakon što je početak takmičenja pomeren zbog problema sa organizacijom suđenja.

Đoan Penjaroja će tako dobiti priliku da svoju ekipu prvi put povede u ABA ligi u ovoj sezoni, posle sjajnog početka sezone u Evroligi.

Partizan je fantastično startovao sezonu pobedam protiv Olimpije iz Milana u Beogradu, a zatim Pariza i Bajerna u gostima.

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.

Prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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