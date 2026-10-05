Košarkaši Partizana u nedelju od 18.30 časova počinju svoju ABA ligašku sezonu, a prvi rival biće im Mega u dvorani Aleksandar Nikolić.
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POSLE STARTA IZ SNOVA U EVROLIGI, VREME JE I ZA ABA LIGU! I Partizan počinje regionalno takmičenje od drugog kola! Evo gde i kada možete gledati meč protiv Mege
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Crno-beli će biti domaćin u praznoj dvorani usled kazne koja je određena zbog incidenata tokom finala iz prošle sezone.
Meč drugog kola regionalnog takmičenja predstavlja prvi nastup Partizana u novoj sezoni ABA lige, nakon što je početak takmičenja pomeren zbog problema sa organizacijom suđenja.
Đoan Penjaroja će tako dobiti priliku da svoju ekipu prvi put povede u ABA ligi u ovoj sezoni, posle sjajnog početka sezone u Evroligi.
Partizan je fantastično startovao sezonu pobedam protiv Olimpije iz Milana u Beogradu, a zatim Pariza i Bajerna u gostima.
Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia
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