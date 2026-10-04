Trener Mege, Vule Avdalović, istakao je važnost discipline i borbenosti pred meč protiv Partizana u ABA ligi.
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PRED PARTIZAN! Oglasio se trener Mege Vule Avdalović!
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Trener košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je danas da će disciplina i borbenost njegovog tima biti ključni na meču drugog kola regionalne ABA lige protiv Partizana.
Košarkaši Mege gostovaće sutra od 18.30 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipi Partizana u drugom kolu grupe B ABA lige:
Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026
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- Za nas je ovo veliki izazov i prilika da pokažemo karakter. Ići ćemo da se borimo za svaku loptu i da damo maksimum. Ako budemo igrali kao tim i sa velikom borbenošću, verujem da možemo da budemo konkurentni i da stvorimo probleme Partizanu - dodao je trener Mege.
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