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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da je njegova ekipa iskoristila vreme za odmor i analizu narednog protivnika, uoči sutrašnjeg meča sa Megom u drugom kolu ABA lige.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Juče smo imali dan za odmor, dok danas treniramo i pripremamo se za početak ABA lige. Mega je specifična ekipa sa talentovanim i mladim igračima, tako da smo iskoristili vreme da ih analiziramo. Što se nas tiče, najvažnije je da nastavimo da nadograđujemo našu igru", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Uoči duela sa Megom govorio je i zamenik kapitena Partizana Žofri Lovernj, koji je istakao da crno-bele očekuje zahtevna utakmica.

"Sutra nas očekuje prva utakmica u ABA ligi. Mega je dobar tim sa mladim igračima i verujem da ćemo morati da odigramo vrlo dobro protiv takve ekipe", rekao je Lovernj.