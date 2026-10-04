FMP - Crvena zvezda 50:41!
aba liga
FMP - CRVENA ZVEZDA! Dramatično je u Železniku! Zvezda u minusu - čak 50 primljenih poena za poluvreme!
Košarkaši FMP-a dočekuju od 18.00 na startu ABA lige ekipu Crvene zvezde u Železniku.
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18:44
Poluvreme - FMP vodi!
Zvezda se muči u Železniku! Osim jednog bljeska Džordana Nvore, tim Ibona Navaro ne deluje dobro. FMP ima plus 9 - 50:41. Ponovo je odbrana na prodoru bila pod znakom pitanja, a Nil je uglavnom targetirao Krisa Džonsa u igri jedan na jedan.
18:21
Kraj prve deonice!
FMP je ušao čvrsto u ovaj meč i zasluženo vodi nakon prvih 10 minuta u Železniku - 23:18.
17:51
Trio van tima!
Nik Vajler-Beb, Džonatan Motli i Šemi ODželej preskaču ovaj duel.
Šemi Odželej, Nik Vajler Beb i Džonatan Motli van tima Foto: Kurir Sport
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