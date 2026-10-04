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18:44

Poluvreme - FMP vodi!

Zvezda se muči u Železniku! Osim jednog bljeska Džordana Nvore, tim Ibona Navaro ne deluje dobro. FMP ima plus 9 - 50:41. Ponovo je odbrana na prodoru bila pod znakom pitanja, a Nil je uglavnom targetirao Krisa Džonsa u igri jedan na jedan.

18:21

Kraj prve deonice!

FMP je ušao čvrsto u ovaj meč i zasluženo vodi nakon prvih 10 minuta u Železniku - 23:18.

17:54

Prva četvrtina!

Zvezda ide po prvu pobedu u novoj sezoni regionalne ABA lige.

17:51

Trio van tima!

Nik Vajler-Beb, Džonatan Motli i Šemi ODželej preskaču ovaj duel.

Šemi Odželej, Nik Vajler Beb i Džonatan Motli
Šemi Odželej, Nik Vajler Beb i Džonatan Motli van tima Foto: Kurir Sport

16:49

Doborodošli na lajv prenos meča FMP - Crvena zvezda!

ABA liga konačno strartuje!