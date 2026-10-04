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Alfa Dialo je potpisao za Denver, a Jokić je povodom toga razgovarao za američke medije.

Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Amerikanac je prethodnih pet sezona proveo u Monaku, gde je prošle godine proglašen za najboljeg defanzivca Evrolige, a Jokić ga je pratio još iz perioda dok je nastupao za francuski klub.

Priča o Dijalu, međutim, brzo je otvorila mnogo širu temu – razliku između evropske i NBA košarke. Jokić posebno vidi razliku u tome kako se u različitim sredinama posmatra individualni učinak u odnosu na rezultat ekipe.

"U Evropi i u reprezentaciji najvažnije je pobediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možete da vidite određene igrače, određene ljude kojima je potrebno da imaju svoje šuteve, svoje poene, kakva god statistika bila. Ali mislim da je u reprezentacijama i u Evropi najvažnije pobediti utakmicu."

Iz te perspektive proistekla je i Jokićeva pomalo neobična ideja. Voleo bi da NBA igrači makar nakratko iskuse evropski sistem i pritisak koji sa sobom nosi.

"Voleo bih da svaki NBA igrač ode da igra, recimo, šest meseci u Evropi, samo da vidi pod kakvim je pritiskom igrati."

Jokićev odnos prema evropskoj košarci nije novost, a njegov pogled na Dijala dodatno potvrđuje koliko prati dešavanja na Starom kontinentu. Srpski as znao je za Amerikanca još iz njegovih dana u Monaku i imao je priliku da prati njegov razvoj.

Jokić veruje da bi upravo to iskustvo moglo da bude korisno i njegovim novim saigračima.

"Nadam se da može da utiče na momke. Makar da im ispriča priče, jer stvarno ima veoma dobru priču. Malo sam ga pratio", rekao je Jokić.

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