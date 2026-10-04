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ABA liga je za novu sezonu uvrstila i jednog prilično neobičnog predstavnika među arbitre - Karlosa Havijera Duenjasa Urega.

On je dobio tu čast da sudi Crvenoj zvezdi protiv FMP-a na startu ABA lige.

Duenjas Urego nalazi se na spisku 31 sudije izabranog za sezonu 2026/27, a njegovo prisustvo posebno privlači pažnju jer dolazi iz zemlje koja nije tradicionalno povezana sa regionalnom košarkom.

Karlos Havijer Duenjas Urego sudi Crvenoj zvezdi Foto: Kurir Sport

Reč je o sudiji sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom. Univerzitet "Cundinamarca" navodi ga kao svog diplomca, profesora fizičkog vaspitanja i sudiju koji je delio pravdu na Svetskom prvenstvu u košarci.

Karlos Havijer Duenjas Urego je godinama prisutan na međunarodnoj sceni, a iskustvo je sticao na različitim FIBA takmičenjima. Sudio je na omladinskim svetskim i evropskim prvenstvima, kao i na seniorskim međunarodnim turnirima.

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