CIRKUS U ABA LIGI! Kolumbijac sudi Zvezdi, evo ko je čovek koji stiže iz Južne Amerike! (FOTO)
ABA liga je za novu sezonu uvrstila i jednog prilično neobičnog predstavnika među arbitre - Karlosa Havijera Duenjasa Urega.
On je dobio tu čast da sudi Crvenoj zvezdi protiv FMP-a na startu ABA lige.
Duenjas Urego nalazi se na spisku 31 sudije izabranog za sezonu 2026/27, a njegovo prisustvo posebno privlači pažnju jer dolazi iz zemlje koja nije tradicionalno povezana sa regionalnom košarkom.
Reč je o sudiji sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom. Univerzitet "Cundinamarca" navodi ga kao svog diplomca, profesora fizičkog vaspitanja i sudiju koji je delio pravdu na Svetskom prvenstvu u košarci.
Karlos Havijer Duenjas Urego je godinama prisutan na međunarodnoj sceni, a iskustvo je sticao na različitim FIBA takmičenjima. Sudio je na omladinskim svetskim i evropskim prvenstvima, kao i na seniorskim međunarodnim turnirima.
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