Slušaj vest

Litvanski centar posle rastanka sa Crvenom zvezdom nije imao klub, čekao je na ponudu i bio zadovoljan onom koja je stigla iz Soluna.

Donatas Motiejunas Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Starsport

 PAOK je ove sezone izgradio ozbiljan tim sa Andreom Trinkijerijem na klupi.

Motiejunas je po mišljenjima mnogih nepravedno odstranjen iz Zvezde tokom prošle sezone. Od momenta kada je on precrtan kod Saše Obradovića, Zvezda je ušla u lošu seriju rezultata.

Zanimljivo je da je pre samo nekoliko dana  iskusnom litvanskom centru govorio  i Mirko Milićević, koji je u podkastu na "Meridian TV kod Dragana Jakovljevića" izneo vrlo konkretan stav.

"Ja bih njega lično vratio. Poznajem ga i znam šta može da donese ekipi. Mislim da bi bio sjajan za sistem Ibona Navara"

Motiejunas iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, uključujući NBA i Evroligu. Motiejunas je u NBA ligi izabran kao 20. pik prve runde drafta, a tokom karijere nosio je dres Hjuston Rokitsa i Nju Orleans Pelikansa i San Antonio Sparsa. U Evropi je igrao i za Monako pored Crvene zvezde.

Ne propustiteEvroligaPORUKA JE VIŠE NEGO JASNA! Donatas Motiejunas ponovo u Crvenoj zvezdi - pod hitno!
ZVEZDA-MONACO_50.JPG
KošarkaDETONACIJA! Crno-bela transfer bomba: Potpisuje Donatas Motiejunas!
Donatas Motiejunas
EvroligaLITVANAC U CENTRU PAŽNJE! Dok Zvezda razmišlja, Efes sprema teren!
profimedia-1058879390.jpg
KošarkaBIO JE KLJUČNI IGRAČ ZVEZDE, A SAŠA OBRADOVIĆ GA JE PRECRTAO USRED SEZONE! Pogledajte gde je i šta radi košarkaš kojeg se trener naprasno odrekao
Crvena zvezda

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir