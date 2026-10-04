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Litvanski centar posle rastanka sa Crvenom zvezdom nije imao klub, čekao je na ponudu i bio zadovoljan onom koja je stigla iz Soluna.

1/9 Vidi galeriju Donatas Motiejunas Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Starsport

PAOK je ove sezone izgradio ozbiljan tim sa Andreom Trinkijerijem na klupi.

Motiejunas je po mišljenjima mnogih nepravedno odstranjen iz Zvezde tokom prošle sezone. Od momenta kada je on precrtan kod Saše Obradovića, Zvezda je ušla u lošu seriju rezultata.

Zanimljivo je da je pre samo nekoliko dana iskusnom litvanskom centru govorio i Mirko Milićević, koji je u podkastu na "Meridian TV kod Dragana Jakovljevića" izneo vrlo konkretan stav.

"Ja bih njega lično vratio. Poznajem ga i znam šta može da donese ekipi. Mislim da bi bio sjajan za sistem Ibona Navara"

Motiejunas iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, uključujući NBA i Evroligu. Motiejunas je u NBA ligi izabran kao 20. pik prve runde drafta, a tokom karijere nosio je dres Hjuston Rokitsa i Nju Orleans Pelikansa i San Antonio Sparsa. U Evropi je igrao i za Monako pored Crvene zvezde.